Наконец, потеплеет, но зальёт дождями. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Новости Беларуси. На предстоящей неделе, по данным синоптиков, погода в Беларуси будет по-настоящему весенней.
А температура воздуха превысит +10, рассказали в программе «Плюс-минус».
Страна окажется под влиянием атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы.
Во вторник погоду будет диктовать область пониженного атмосферного давления. В среду Беларусь накроет фронтальный раздел, смещающийся из Польши.
Александр Лазутин, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Особых катаклизмов не ожидается. Осадков выпадет немного, они будут носить кратковременный характер, в основном, в виде дождя.
Единственное, что намеревается в конце недели к нам выйти циклон с Украины, который принесёт довольно значительные дожди в Беларусь.
Температура воздуха будет около нормы: от +2 до +8 по ночам, но не исключены ещё и отдельные заморозки, особенно по северу страны: – от 0 до -2. Максимальные температуры, в среднем, от +9 до +15.
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
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