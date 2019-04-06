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Огромный водяной смерч у малайзийского курорта. Очень страшный видеофакт

06 апреля 2019 17:08
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Новости Малайзии. Гигантский смерч атаковал побережье Малайзии. Буря, накрывшая курортный город Джорджтаун, повредила свыше 50 зданий, рассказали в программе «Плюс-минус»

Огромный водяной смерч у малайзийского курорта. Очень страшный видеофакт -1

На кадрах видно, как огромный вихрь поднял в небо сотни тонн воды и буквально обрушился на городские кварталы.

Огромный водяной смерч у малайзийского курорта. Очень страшный видеофакт -4

Стихия бушевала около 15 минут.

Ветер срывал крыши с домов и рушил конструкции на улицах.

Наконец, потеплеет, но зальёт дождями. Синоптики рассказали о погоде на неделю

По словам очевидцев, это было самое страшное зрелище, которое они видели здесь за последние полвека.

Огромный водяной смерч у малайзийского курорта. Очень страшный видеофакт -7

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