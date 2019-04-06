Огромный водяной смерч у малайзийского курорта. Очень страшный видеофакт

На кадрах видно, как огромный вихрь поднял в небо сотни тонн воды и буквально обрушился на городские кварталы.

Стихия бушевала около 15 минут.

Ветер срывал крыши с домов и рушил конструкции на улицах.

Наконец, потеплеет, но зальёт дождями. Синоптики рассказали о погоде на неделю

По словам очевидцев, это было самое страшное зрелище, которое они видели здесь за последние полвека.