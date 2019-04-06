Огромный водяной смерч у малайзийского курорта. Очень страшный видеофакт

Новости Малайзии. Гигантский смерч атаковал побережье Малайзии. Буря, накрывшая курортный город Джорджтаун, повредила свыше 50 зданий, рассказали в программе «Плюс-минус».
Новости Малайзии. Гигантский смерч атаковал побережье Малайзии. Буря, накрывшая курортный город Джорджтаун, повредила свыше 50 зданий, рассказали в программе «Плюс-минус».
На кадрах видно, как огромный вихрь поднял в небо сотни тонн воды и буквально обрушился на городские кварталы.
Стихия бушевала около 15 минут.
Ветер срывал крыши с домов и рушил конструкции на улицах.
Наконец, потеплеет, но зальёт дождями. Синоптики рассказали о погоде на неделю
По словам очевидцев, это было самое страшное зрелище, которое они видели здесь за последние полвека.