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«Хороший такой праздник – посадить собственное дерево семейное»: зелёная акция прошла в Минске

06 апреля 2019 17:00
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Новости Беларуси. Еще одна семейная аллея появилась 6 апреля в Минске. Изюминка проекта в том, что рядом с каждым саженцем – таблички с генеалогическим древом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это позволит из поколения в поколение передавать заботу о семейной березке или ели. Корреспондент Кристина Федорович присоединилась к зеленой акции.

«Хороший такой праздник – посадить собственное дерево семейное»: зелёная акция прошла в Минске-1

Как гласит народная мудрость, три вещи в своей жизни должен сделать мужчина – построить дом, вырастить дерево и воспитать сына. Так, сегодня Александр решительно настроен закрыть еще один пункт. Отныне в арсенале достижений собственноручно посаженное (но самое главное – семейное) дерево.

«Хороший такой праздник – посадить собственное дерево семейное»: зелёная акция прошла в Минске-4

Участница акции: «Мужчины копали, мама воду носила»

По соседству слаженно работает семейный тандем Портянко. История их крепкого союза началась в 2010-м. И вот сегодня пятилетняя дочка Диана следит за процессом посадки.

«Хороший такой праздник – посадить собственное дерево семейное»: зелёная акция прошла в Минске-7

Закапывай.

Под такие точные указания папа Дмитрий – все-таки глава семейства – сделал важный шаг как для истории семьи, так и для «зеленой экономики».

«Хороший такой праздник – посадить собственное дерево семейное»: зелёная акция прошла в Минске-10

Дмитрий Портянко:
Хороший такой праздник – посадить собственное дерево семейное своей семьей большой. Мне кажется, что это очень здорово будет – смотреть за ростом этого дерева. Приходит семьей сюда, поливать, смотреть за ним, как оно будет расти.

«Хороший такой праздник – посадить собственное дерево семейное»: зелёная акция прошла в Минске-13

Эдакий зеленый флешмоб захватывает в буквальном смысле всех без исключения. Это уже третий район Минска, где появилась такая аллея деревьев. Так сказать, укрепляют корни семейные.

«Хороший такой праздник – посадить собственное дерево семейное»: зелёная акция прошла в Минске-16

Петр Шостак, глава администрации Ленинского района Минска:
Ленинский район здесь тоже занимает лидирующие, можно сказать, позиции. Мы поставили для себя на этот год довольно-таки амбициозные задачи – мы должны высадить 5 500 деревьев, 18 100 кустарников, более 600 тысяч цветов. Это практически в два раза больше того, что мы сделали в прошлом году.

«Хороший такой праздник – посадить собственное дерево семейное»: зелёная акция прошла в Минске-19

Для сравнения возьмем 2018 год. В Минске во время месячника высадили 8000 деревьев. В Москве – 10, в Санкт-Петербурге – 15. При разнице в численности населения цифры говорят сами за себя. А теперь вернемся в 2019: сегодня, когда озеленение в самом разгаре, в нашей столице уже появилось 20 тысяч саженцев. А ведь впереди еще без малого две недели активных работ.

«Хороший такой праздник – посадить собственное дерево семейное»: зелёная акция прошла в Минске-22

Кристина Федорович, СТВ:
Вот так при желании внести свою лепту может каждая семья – в честь рождения ребенка, бракосочетания или другого важного события. Изюминка проекта в том, что рядом с каждым деревом установят табличку с генеалогическим древом, чтобы каждая семья могла из поколения в поколение передавать заботу о посаженном дереве.

«Хороший такой праздник – посадить собственное дерево семейное»: зелёная акция прошла в Минске-25

# Экологическая обстановка в Беларуси # общество # Петр Шостак # Кристина Федорович # Дмитрий Портянко # Фотофакт

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