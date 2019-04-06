1440 литра мусора: в Барановичах школьники и экологи вышли на добровольную уборку леса

Новости Беларуси. Операция «зачистка». Видео прислали подписчики нашего YouTube-канала (которых, кстати, уже больше 100 тысяч). 6 апреля в Барановичах школьники и активисты эколого-краеведческого объединения «Неруш» вышли на добровольную уборку мусора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.