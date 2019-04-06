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1440 литра мусора: в Барановичах школьники и экологи вышли на добровольную уборку леса

06 апреля 2019 14:29
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Новости Беларуси. Операция «зачистка». Видео прислали подписчики нашего YouTube-канала (которых, кстати, уже больше 100 тысяч). 6 апреля в Барановичах школьники и активисты эколого-краеведческого объединения «Неруш» вышли на добровольную уборку мусора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1440 литра мусора: в Барановичах школьники и экологи вышли на добровольную уборку леса-1

1440 литра мусора: в Барановичах школьники и экологи вышли на добровольную уборку леса-3

Десятки неравнодушных жителей города вычищали лес близ мемориального комплекса «Урочище «Гай». Памятник установлен на месте массовых расстрелов фашистами чехословацких граждан. Пластиковые и стеклянные бутылки, пакеты, шины.

1440 литра мусора: в Барановичах школьники и экологи вышли на добровольную уборку леса-6

Во время экоклининговой акции собрали 12 120-литровых пакетов отходов. После они отправятся по месту их реального назначения – на переработку.

1440 литра мусора: в Барановичах школьники и экологи вышли на добровольную уборку леса-9

1440 литра мусора: в Барановичах школьники и экологи вышли на добровольную уборку леса-11

# Экологическая обстановка в Беларуси # общество # Фотофакт

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