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В Ленинском районе Минска заложили аллею семейных деревьев

06 апреля 2019 12:51
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Новости Беларуси. Сотня елей и берез 6 апреля пополнили Ленинский район Минска. Так в столице появилась еще одна аллея семейных деревьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ленинском районе Минска заложили аллею семейных деревьев-1

Изюминка проекта – рядом с каждым саженцем установят таблички с генеалогическим древом, что позволит из поколения в поколение передавать заботу о семейной березке или ели. И, конечно, это еще один шаг на пути развития «зеленой экономики» в стране.

В Ленинском районе Минска заложили аллею семейных деревьев-4

Ольга Палаш:
Мужчины копали, мама воду носила, потом закапывали. Мы стараемся все делать вместе. Я считаю, что мы должны учить своих детей сажать деревья, чтобы они берегли природу, и чтобы было молодым семьям где выйти, погулять с детьми.

В Ленинском районе Минска заложили аллею семейных деревьев-7

Петр Шостак, глава администрации Ленинского района Минска:
Поставили для себя на этот год довольно-таки амбициозные задачи – должны высадить 5 500 деревьев, 18 100 кустарников, более 600 тысяч цветов. Это практически в два раза больше того, что мы сделали в прошлом году. Такие акции помогают нам это сделать.

В Ленинском районе Минска заложили аллею семейных деревьев-10

Такой экопроект уже осуществили в трех районах Минска. Семейные парки и аллеи появятся в каждом регионе Беларуси. Желающие смогут в честь бракосочетания, рождения ребенка или других важных поводов посадить свое дерево.

# Растения и цветы # общество # Петр Шостак # Ольга Палаш # Фотофакт

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