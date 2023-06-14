«Считаю, что это необходимо». Поговорили с донорами крови в пунктах сдачи – почему спасти чью-то жизнь несложно?
Новости Беларуси. Единственная жидкость в мире, которую нельзя синтезировать. Сегодня, 14 июня, Всемирный день донора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежегодно в стране на призыв сдать кровь откликаются порядка 100 тысяч белорусов. Спасти чью-то жизнь несложно – важно пройти медицинские тесты. В стране разработали поощрительные меры для доноров – от компенсационных выплат до дополнительного дня отдыха.
Как пополняют банк, цена которого человеческая жизнь – репортаж Кристины Протосовицкой.
Эта хрупкая девушка и не подозревала, что ее кровь на вес золота. Редкую донорскую – 4-ю отрицательную группу – обнаружили случайно ровно год назад во время такой же акции. В канун 8 Марта вызвали, чтобы экстренно помочь тяжелому пациенту. Сегодня Алена Солодуха решила стать донором уже не задумываясь.
Алена Солодуха, начальник отдела финансовых операций Брестского облисполкома:
Чувствую себя хорошо, слабости нет, в глазах не темнеет, все хорошо. Я считаю, что таким способом могу помочь спасти кому-то жизнь или улучшить самочувствие, состояние здоровья.
Сдать кровь на рабочем месте – во второй раз государственные служащие Бреста присоединились к акции. Служение людям – в новом формате. Медики отмечают, что благодаря именно таким выездным донорским залам пополняется до 20 % годового запаса крови.
Олег Коновалов, военный комиссар Брестской области:
К сожалению, сегодня в мире не придумали другого способа добычи крови, кроме как донорство. Я считаю, что это необходимо. Ведь много людей по различным причинам нуждаются в крови. Это прекрасная акция. И молодцы областной исполнительный комитет, что организовали.
Николай Кузьмицкий, председатель Брестской областной организации Белорусского общества «Красного Креста»:
То, что кровь сдается, значит спасается чья-то жизнь. Люди задумываются о том, что спасение жизни – это очень важно. В нашем обществе забота о близком – это одно из важных направлений.
В Брестской области сейчас насчитывается около 13 тысяч доноров, из них 20 % становятся ими впервые. Есть и те, кто помогает постоянно и заслужил звание почетного донора – это свыше 500 человек только за 2022 год. В 2023-м – порядка 200 наград.
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Брестская областная станция переливания крови – ежедневно сюда приходят до 80 добровольных доноров. Здесь пополняют запасы крови, а также компонентов плазмы. Маршрут донора максимально оптимизировали – от окошка регистратуры до зала забора крови человек тратит порядка 15 минут.
Врач изучает медицинскую карту – в ней не должно быть противопоказаний, затем проводит экспресс-анализ крови – оценивает общее состояние. Кровь и плазма от донора, прежде чем попасть к пациентам, пройдут еще несколько этапов лабораторных исследований. Так называемый «срок годности» этого продукта – порядка 35 суток, а вот с плазмой все сложнее.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Абсолютный эксклюзив – мы находимся в хранилище для плазмы крови. Здесь находится порядка 2 тонн. И здесь экстремально низкие температуры – -31 градус. В таком состоянии плазма сможет сохраниться на протяжении двух лет.
15 минут подготовки, еще 15, чтобы получить 450 миллилитров крови. 30 минут жизни донора спасают годы жизни тех, кто пострадал или болен. Маленький поступок во имя великого.