«Считаю, что это необходимо». Поговорили с донорами крови в пунктах сдачи – почему спасти чью-то жизнь несложно?

Новости Беларуси. Единственная жидкость в мире, которую нельзя синтезировать. Сегодня, 14 июня, Всемирный день донора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежегодно в стране на призыв сдать кровь откликаются порядка 100 тысяч белорусов. Спасти чью-то жизнь несложно – важно пройти медицинские тесты. В стране разработали поощрительные меры для доноров – от компенсационных выплат до дополнительного дня отдыха. Как пополняют банк, цена которого человеческая жизнь – репортаж Кристины Протосовицкой. Эта хрупкая девушка и не подозревала, что ее кровь на вес золота. Редкую донорскую – 4-ю отрицательную группу – обнаружили случайно ровно год назад во время такой же акции. В канун 8 Марта вызвали, чтобы экстренно помочь тяжелому пациенту. Сегодня Алена Солодуха решила стать донором уже не задумываясь.

Алена Солодуха, начальник отдела финансовых операций Брестского облисполкома:

Чувствую себя хорошо, слабости нет, в глазах не темнеет, все хорошо. Я считаю, что таким способом могу помочь спасти кому-то жизнь или улучшить самочувствие, состояние здоровья.

Сдать кровь на рабочем месте – во второй раз государственные служащие Бреста присоединились к акции. Служение людям – в новом формате. Медики отмечают, что благодаря именно таким выездным донорским залам пополняется до 20 % годового запаса крови.

Олег Коновалов, военный комиссар Брестской области:

К сожалению, сегодня в мире не придумали другого способа добычи крови, кроме как донорство. Я считаю, что это необходимо. Ведь много людей по различным причинам нуждаются в крови. Это прекрасная акция. И молодцы областной исполнительный комитет, что организовали.

Николай Кузьмицкий, председатель Брестской областной организации Белорусского общества «Красного Креста»:

То, что кровь сдается, значит спасается чья-то жизнь. Люди задумываются о том, что спасение жизни – это очень важно. В нашем обществе забота о близком – это одно из важных направлений.

В Брестской области сейчас насчитывается около 13 тысяч доноров, из них 20 % становятся ими впервые. Есть и те, кто помогает постоянно и заслужил звание почетного донора – это свыше 500 человек только за 2022 год. В 2023-м – порядка 200 наград. Ни одна биологическая жидкость не может восполнить функции, которые выполняет человеческая кровь – читайте далее. Брестская областная станция переливания крови – ежедневно сюда приходят до 80 добровольных доноров. Здесь пополняют запасы крови, а также компонентов плазмы. Маршрут донора максимально оптимизировали – от окошка регистратуры до зала забора крови человек тратит порядка 15 минут.

Врач изучает медицинскую карту – в ней не должно быть противопоказаний, затем проводит экспресс-анализ крови – оценивает общее состояние. Кровь и плазма от донора, прежде чем попасть к пациентам, пройдут еще несколько этапов лабораторных исследований. Так называемый «срок годности» этого продукта – порядка 35 суток, а вот с плазмой все сложнее.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Абсолютный эксклюзив – мы находимся в хранилище для плазмы крови. Здесь находится порядка 2 тонн. И здесь экстремально низкие температуры – -31 градус. В таком состоянии плазма сможет сохраниться на протяжении двух лет.