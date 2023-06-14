Отразится ли антибелорусская резолюция МОТ на работе профсоюзов? Мнение лидера минской организации

По сути, документ направлен на дальнейшую блокаду Беларуси и лишение страны любого права принимать участие в работе международных площадок. Это подтвердили недавние события в ООН, когда Минск не допустили к членству в Совбезе Организации, теперь влиянию коллективного Запада поддалась МОТ. Впрочем, многие страны оставили за собой право сохранить контакты с Беларусью по профсоюзной линии, воздержавшись или выступив против резолюции. Хотя и многие, кто поддержал принятие документа, не скрывают, что свой выбор делали, руководствуясь указаниями США.

Сергей Крысенко, председатель Минской городской организации профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма:

У нас все-таки достаточно сильное профсоюзное движение, у нас есть поддержка китайской профсоюзной организации. Очень хорошее и мощное взаимодействие с российской организацией – федерацией. С европейцами мы давно не поддерживаем никаких, (наверное, малочисленные) контактов, больше азиатские страны.

Мы самая большая общественная организация в Республике Беларусь, которая имеет свою систему, четкие установки и четкое понимание того, что нужно делать, чтобы защитить своих граждан – работников предприятий, организаций – через коллективные договорные отношения, через соглашения. Это целенаправленная работа, поэтому время покажет. Но я не думаю, что это критично и мы завтра просто прекратим существование.