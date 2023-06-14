Как в Беларуси можно рассекать на волнах не хуже, чем на калифорнийском пляже? Рассказываем о виндсёрфинге

Вероника Макаревич, ведущая:

Как хорошо! Но, кажется, чего-то не хватает. Давайте добавим перчинки этому прекрасному дню. Минское море зовет! Встретимся в лучах столичного солнца. И не забудьте поставить парус по ветру. «Эх… был бы ветер!» – именно с таким девизом поклонники виндсерфинга идут на занятия. У многих этот вид спорта ассоциируется с жарким калифорнийским пляжем. Но взлететь на волнах и покорить водную стихию можно и в наших широтах.

Владимир Холодинский, председатель Белорусской ассоциации виндсерфинга:

Если еще десяток лет назад мы говорили о том, что это новый молодой олимпийский вид спорта, то сегодня, по прошествии лет, можно сказать, что некоторые люди успели и жизнь прожить. Потому как зародился он на наших советских просторах еще в 1974 году. В Минске впервые была открыта Всесоюзная федерация виндсерфинга. Здесь же был проведен первый этап Кубка Советского Союза, и мы уже имеем достаточно богатый опыт развития этого вида спорта. Он достаточно прост, с одной стороны. Не сложнее, чем научиться кататься на двухколесном велосипеде. Для тренировки под открытым небом подойдет любое озеро – идеальный старт для новичка. А вот рассекать на доске в океане под силу лишь профессионалам. Специальная рампа помогает морским волкам прыгать и совершать всевозможные трюки.

Владимир Холодинский:

Виндсерфинг – это такая дисциплина, которая «чем хуже погода, тем лучше». Сегодня мы стоим в солнечную погоду. Всем хорошо, загорают девушки на пляже, а для наших спортсменов это очень слабый ветер. Им даже неинтересно заниматься. Когда же грозовые или свинцовые тучи над морем и тут все кипит от волн, в этот момент виндсерфинг самый зрелищный, самый красивый, самый агрессивный.

Иван Чичин, спортсмен национальной команды Республики Беларусь по парусному спорту:

Парусным спортом я занимаюсь 3-4 года, за это время я выиграл немало белорусских соревнований. Это Кубок Республики Беларусь, первенство Республики Беларусь, также занял второе место на Геленджикской регате и третье на Сочинской черноморской регате. Когда ты летишь на доске, то происходит большой выброс адреналина.

– Сколько раз в неделю занимаешься?

– Шесть раз в неделю, бывает, в выходной прихожу просто покататься, потому что люблю этот вид спорта. Чтобы не выпадать из графика, нужно постоянно оттачивать свои навыки.

Каждый день для виндсерфера – настоящее приключение! Скучать некогда – этот необычный вид парусного спорта совмещает в себе сразу несколько дисциплин. Слалом – соревнования на время при сильном ветре на высоких скоростях. Фристайл – исполнение зрелищных прыжков и сложных акробатических трюков. Вэйв – катание на больших волнах. Super X, или суперкросс – гонка с преодолением препятствий. Владимир Холодинский:

Это олимпийская дисциплина прежде всего, и он представлен на Олимпиаде, на которой мы уже участвовали последних четыре олимпийских цикла. Наш спортсмен представлял Беларусь на этом высоком олимпийском форуме. Одновременно существуют дисциплины массовые, которые объединяют в себе не только спортсменов-профессионалов, но и спортсменов-любителей.

Чтобы стать чемпионом, мало лишь физической подготовки, важен и внутренний стержень спортсмена. Оказавшись один на один с волной, ты сам себе капитан, а потому следить за скоростью и направлением ветра, виртуозно управлять белоснежным парусом могут лишь настоящие супергерои – Аквамены в реальной жизни. Владимир Холодинский:

Если мы говорим о спортсменах, то, приходя заниматься сюда, в РЦОП по парусному спорту, они проходят цикл подготовки, который позволяет им в итоге освоить данный снаряд. В то же время есть большинство людей уже взрослых, которые хотели бы это постичь. Они обучаются в несколько ином формате, в клубах. Там за неделю любой человек встанет на этот снаряд без проблем.

Алиса Кириллова, начинающий спортсмен:

Я начала заниматься виндсерфингом с прошлого года. Почему мне нравится этот спорт? Потому что я очень люблю воду, мне нравится это. Я бы очень хотела научиться профессионально делать что-то, потом ездить в разные страны, выступать где-то. Сложно мне давалось поначалу, что нужно было много бегать, много усилий нужно было давать этому спорту. Но со временем привыкаешь, и потом становится намного легче. Виндсерфинг доступен каждому. Прокатиться с ветерком на доске могут как взрослые, так и дети!