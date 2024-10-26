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Белорусские аграрии преодолели рубеж в 10 млн по намолоту зерна с учётом рапса

26 октября 2024 17:19
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Ставить цели и достигать их. Беларусь преодолела 10-милионную планку по намолоту зерна с учетом рапса, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. И эта цифра для нас – гарант продовольственной безопасности, а значит независимости от внешних факторов. Добавим, что в целом уровень продовольственной безопасности по всем видам продукции в Беларуси достигает 95 %.

Белорусские аграрии преодолели рубеж в 10 млн по намолоту зерна с учётом рапса-2

В лидерах по сбору урожая – работники АПК центрального региона страны. В общую зерновую копилку с учетом рапса Минская область положила более 2 миллионов 740 тысяч тонн, Гродненская – более 2 миллионов 260 тысяч, замыкает урожайную шестерку Витебская область с результатом – более 860 тысяч тонн. Активными темпами продолжается уборка других сельхозкультур. В частности, сахарной свеклы собрано уже почти 3 миллиона 600 тысяч. Травяных кормов – более 9 миллионов тонн. И это почти 95 % от плана.

# Уборочная кампания

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