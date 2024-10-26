Прямой эфир

В Москве до +10, в Афинах +24. Погода в Европе

26 октября 2024 16:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус».

В Москве до +10, в Афинах +24. Погода в Европе-2

В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду и небольшой дождь. Средний температурный показатель в Париже составит 15 градусов днем. Малооблачно встретят новый день жители Австрии. В Вене воздух прогреется до +18 градусов. В Риме продолжит сохраняться умеренное тепло. В столице 23 со знаком «плюс», существенных осадков при этом не ожидается. Тем временем в Мадриде столбик поднимется до 16 градусов. В испанской столице будет облачно с прояснениями. 

В Болгарии переменная облачность. Температура воздуха в среднем составит 16 градусов в дневные часы. Прохладно будет в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра понизится +16. 24 со знаком «плюс» будет отмечено и в Афинах

Перенесемся в Прибалтику. В Риге день пройдет преимущественно ясно. В столице на 12 градусов выше нуля. В Вильнюсе +13. Общую погодную картину дополнит переменная облачность. Варшаву дожди сегодня также не настигнут. А воздух прогреется до 17 градусов. В Киеве +13. Погода отмечена малооблачная. В Москве малооблачно и до 10 градусов тепла в дневное время суток. 

# Погода

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси не исключают вероятность мокрого снега и гололёда
26 октября 2024 16:32

В Беларуси не исключают вероятность мокрого снега и гололёда

8-9 ноября акция «Марафона единства» пройдёт в Пинске
26 октября 2024 14:29

8-9 ноября акция «Марафона единства» пройдёт в Пинске

Вадим Гигин на «Марафоне единства»: у нас устанавливается межпоколенческий диалог
26 октября 2024 13:49

Вадим Гигин на «Марафоне единства»: у нас устанавливается межпоколенческий диалог