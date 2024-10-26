В Москве до +10, в Афинах +24. Погода в Европе

В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду и небольшой дождь. Средний температурный показатель в Париже составит 15 градусов днем. Малооблачно встретят новый день жители Австрии. В Вене воздух прогреется до +18 градусов. В Риме продолжит сохраняться умеренное тепло. В столице 23 со знаком «плюс», существенных осадков при этом не ожидается. Тем временем в Мадриде столбик поднимется до 16 градусов. В испанской столице будет облачно с прояснениями.

В Болгарии переменная облачность. Температура воздуха в среднем составит 16 градусов в дневные часы. Прохладно будет в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра понизится +16. 24 со знаком «плюс» будет отмечено и в Афинах.

Перенесемся в Прибалтику. В Риге день пройдет преимущественно ясно. В столице на 12 градусов выше нуля. В Вильнюсе +13. Общую погодную картину дополнит переменная облачность. Варшаву дожди сегодня также не настигнут. А воздух прогреется до 17 градусов. В Киеве +13. Погода отмечена малооблачная. В Москве малооблачно и до 10 градусов тепла в дневное время суток.