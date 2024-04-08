«Держат дома диких животных». Как в Беларуси регулируют гуманное обращение с ними?

Животные под защитой государства. После того как Президент подписал соответствующий закон, у волонтеров появилась надежда на то, что судьба, жизнь и здоровье братьев наших меньших станет большей ценностью для цивилизованного общества. У ответственных структур оказалось больше полномочий для того, чтобы помогать четвероногим друзьям, находить приюты и добрые руки. Как эти вопросы будут регулироваться на уровне города, какие перспективы у приюта для домашних и диких животных в Минске и о чем хотят предупредить те, кто знают слишком много о жизни собачьей, поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Что на уровне города предполагается сделать для того, чтобы как-то регулировать вопросы обращения с животными?

Валентин Шатравко, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Закон регулирует различные аспекты обращения с разными животными. Нас как комитет, конечно же, в первую очередь волнуют вопросы обращения с дикими животными на территории города. Когда они используются, допустим, в культурной деятельности, физической культуре и спорте, а также содержатся гражданами и юридическими лицами. Как раз таки здесь тоже возникает довольно много вопросов по тому, как обращаются наши граждане с этими животными. Екатерина Забенько:

Это прежде всего цирки, зоопарки? Как можно вообще сориентироваться, где может применяться жестокое обращение к животным в рамках города? Валентин Шатравко:

Контактные зоопарки те же самые. Много граждан держат у нас диких животных у себя дома.