«Держат дома диких животных». Как в Беларуси регулируют гуманное обращение с ними?
Животные под защитой государства. После того как Президент подписал соответствующий закон, у волонтеров появилась надежда на то, что судьба, жизнь и здоровье братьев наших меньших станет большей ценностью для цивилизованного общества. У ответственных структур оказалось больше полномочий для того, чтобы помогать четвероногим друзьям, находить приюты и добрые руки. Как эти вопросы будут регулироваться на уровне города, какие перспективы у приюта для домашних и диких животных в Минске и о чем хотят предупредить те, кто знают слишком много о жизни собачьей, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Что на уровне города предполагается сделать для того, чтобы как-то регулировать вопросы обращения с животными?
Валентин Шатравко, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Закон регулирует различные аспекты обращения с разными животными. Нас как комитет, конечно же, в первую очередь волнуют вопросы обращения с дикими животными на территории города. Когда они используются, допустим, в культурной деятельности, физической культуре и спорте, а также содержатся гражданами и юридическими лицами. Как раз таки здесь тоже возникает довольно много вопросов по тому, как обращаются наши граждане с этими животными.
Екатерина Забенько:
Это прежде всего цирки, зоопарки? Как можно вообще сориентироваться, где может применяться жестокое обращение к животным в рамках города?
Валентин Шатравко:
Контактные зоопарки те же самые. Много граждан держат у нас диких животных у себя дома.
Екатерина Забенько:
То есть змее, которая живет у кого-то дома либо в зоопарке, тоже нужна защита. Положена ли она в рамках нового закона?
Валентин Шатравко:
Конечно, положена. Правовой нормы такой нет в данном законе, но есть отсылочные нормы, допустим, на закон «О животном мире».
Екатерина Забенько:
Допустим, нужна ли защита корове?
Валентин Шатравко:
Если посмотреть закон, то там как раз таки есть отсылки о том, что сельскохозяйственные животные немножко в другом ракурсе рассматриваются в рамках этого закона и закона «О животном мире».
Найти питомцу новую семью. Чем отличается пункт временного содержания животных от приюта – подробнее здесь.