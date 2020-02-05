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«Каждый разворот – это целый мир». Какие необычные книги можно увидеть на Минской книжной ярмарке-2020

05 февраля 2020 11:35
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Новости Беларуси. В Минске открылась 27-я Международная книжная выставка. В 2020 году она собрала рекордной количество участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Каждый разворот – это целый мир». Какие необычные книги можно увидеть на Минской книжной ярмарке-2020-1

– Это российский стенд. Чем удивляете в этом году маленьких читателей?

«Каждый разворот – это целый мир». Какие необычные книги можно увидеть на Минской книжной ярмарке-2020-4

– Мы привезли такую чудесную книжку с 3D-иллюстрациями. Книжка про динозавров, это такая большая энциклопедия для школьного возраста, в которой каждый разворот – это целый мир. Это легендарный ужин динозавре английского общества археологического. На каждом развороте какой-то свой зверь, и про него вкратце рассказано в маленьких вкладках.

«Каждый разворот – это целый мир». Какие необычные книги можно увидеть на Минской книжной ярмарке-2020-7

# Книги # общество # Фотофакт

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