«Каждый разворот – это целый мир». Какие необычные книги можно увидеть на Минской книжной ярмарке-2020

Новости Беларуси. В Минске открылась 27-я Международная книжная выставка. В 2020 году она собрала рекордной количество участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

– Это российский стенд. Чем удивляете в этом году маленьких читателей?

– Мы привезли такую чудесную книжку с 3D-иллюстрациями. Книжка про динозавров, это такая большая энциклопедия для школьного возраста, в которой каждый разворот – это целый мир. Это легендарный ужин динозавре английского общества археологического. На каждом развороте какой-то свой зверь, и про него вкратце рассказано в маленьких вкладках.