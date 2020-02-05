Какого белорусскоязычного автора читает Дженифер Мур

Новости Беларуси. В Минске открылась 27-я Международная книжная выставка. В 2020 году она собрала рекордной количество участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дженифер Мур, поверенный в делах США в Беларуси, рассказала нашему корреспонденту, что в 2020 году на национальном стенде с помощью литературы они предлагают попутешествовать вместе по Америке. Еще она добавила, что знакома с творчеством Янки Купалы.