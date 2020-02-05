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3D-динозавры и редкие издания. Рассказываем про открытие Международной книжной выставки в Минске-2020

05 февраля 2020 11:57
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Новости Беларуси. В Минске открылась 27-я Международная книжная выставка. В 2020 году она собрала рекордной количество участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3D-динозавры и редкие издания. Рассказываем про открытие Международной книжной выставки в Минске-2020-1

Привествие им направил Президент Беларуси, пожелав больших тиражей и новых творческих успехов.

Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям Минской международной книжной выставки-ярмарки

Каковы они на данный момент в книгоиздателей в разных уголках мира? Ответы представлены на многочисленных стендах.

3D-динозавры и редкие издания. Рассказываем про открытие Международной книжной выставки в Минске-2020-4

На прямую связь со студией вышла корреспондент Яна Шипко. Подробности в видеоматериале.

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3D-динозавры и редкие издания. Рассказываем про открытие Международной книжной выставки в Минске-2020-7

# Книги # общество # Яна Шипко # Фотофакт

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