Как выглядит карантинный центр около Тюмени, куда эвакуировали белорусов из Китая
Началась эвакуация граждан России, Беларуси, Казахстана и других стран из города Ухань – эпицентра вспышки коронавируса.
По информации оперативного штаба Тюменской области РФ по профилактике коронавируса, прибывшие временно будут размещены в загородном реабилитационном центре под Тюменью. Людям предстоит провести здесь 14 дней на карантине – это обязательная процедура.
Фото: оперативный штаб Тюменской области РФ по профилактике коронавируса
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Для каждого подготовлены предметы первой необходимости. Санаторий обладает полностью автономной инфраструктурой.
Фото: оперативный штаб Тюменской области РФ по профилактике коронавируса
По последней информации число зараженных коронавирусом в Китае превысило 24 тысячи, скончались 490 человек.
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Фото: оперативный штаб Тюменской области РФ по профилактике коронавируса
Фото: оперативный штаб Тюменской области РФ по профилактике коронавируса
Фото: оперативный штаб Тюменской области РФ по профилактике коронавируса