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Как выглядит карантинный центр около Тюмени, куда эвакуировали белорусов из Китая

05 февраля 2020 10:48
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Началась эвакуация граждан России, Беларуси, Казахстана и других стран из города Ухань – эпицентра вспышки коронавируса.   

По информации оперативного штаба Тюменской области РФ по профилактике коронавируса, прибывшие временно будут размещены в загородном реабилитационном центре под Тюменью. Людям предстоит провести здесь 14 дней на карантине – это обязательная процедура.   

Как выглядит карантинный центр около Тюмени, куда эвакуировали белорусов из Китая -1

Фото: оперативный штаб Тюменской области РФ по профилактике коронавируса 

Владимир Караник рассказал, что должны делать врачи с пациентами с подозрением на коронавирус (читать далее).   

Для каждого подготовлены предметы первой необходимости. Санаторий обладает полностью автономной инфраструктурой.   

Как выглядит карантинный центр около Тюмени, куда эвакуировали белорусов из Китая -4

Фото: оперативный штаб Тюменской области РФ по профилактике коронавируса 

По последней информации число зараженных коронавирусом в Китае превысило 24 тысячи, скончались 490 человек.   

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Как выглядит карантинный центр около Тюмени, куда эвакуировали белорусов из Китая -7

Фото: оперативный штаб Тюменской области РФ по профилактике коронавируса 

Как выглядит карантинный центр около Тюмени, куда эвакуировали белорусов из Китая -9

Фото: оперативный штаб Тюменской области РФ по профилактике коронавируса 

Как выглядит карантинный центр около Тюмени, куда эвакуировали белорусов из Китая -11

Фото: оперативный штаб Тюменской области РФ по профилактике коронавируса 

# Коронавирус # общество

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