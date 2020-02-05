Как выглядит карантинный центр около Тюмени, куда эвакуировали белорусов из Китая

Началась эвакуация граждан России, Беларуси, Казахстана и других стран из города Ухань – эпицентра вспышки коронавируса.

По информации оперативного штаба Тюменской области РФ по профилактике коронавируса, прибывшие временно будут размещены в загородном реабилитационном центре под Тюменью. Людям предстоит провести здесь 14 дней на карантине – это обязательная процедура.