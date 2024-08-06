Находится в тени своей женщины – кто такой подкаблучник?

Муж-подкаблучник. Кто он – тряпка, приспособленец или все-таки мужчина с большой буквы, который на все готов ради любимой женщины. Обо все этом, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Давайте разберемся в терминологии. Говорят, на Филиппинах их называют даже подъюбочники. У нас их называют устойчивой фразой: муж-подкаблучник. Это устойчивый термин. Что он обозначает, в данном случае о ком мы будем говорить, как о подкаблучнике?
Виктория Протас, кризисный психолог:
Мужчины, которые готовы мириться или жить в контакте с женщиной, когда женщина является доминантой. Это обыкновенные, замечательные мужчины, которых устраивает такая ситуация – это не плохо и не хорошо. Если в паре устраивает обоих – это просто замечательно.
Денис Северов, магистр психологии:
Назову вам несколько признаков, вы точно сможете распознать, может быть, вы подкаблучник или ваш мужчина – подкаблучник. Первое – это мужчина соглашается со всем, что вы предлагаете, неважно, нравится ему это или не нравится. Второе – это когда ваш мужчина боится вам что-то сказать, чтобы вы не наругали, то есть такое отношение, как с маленьким ребенком. Третье – это, конечно же, мужчина боится, что вы можете лишить его каких-то благ – например, денег, секса или, возможно, выгнать из дома. Четвертое, самое важное – мужчина, который является подкаблучником, всегда находится в тени своей женщины.
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