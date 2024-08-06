Прямой эфир

Находится в тени своей женщины – кто такой подкаблучник?

06 августа 2024 20:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Муж-подкаблучник. Кто он – тряпка, приспособленец или все-таки мужчина с большой буквы, который на все готов ради любимой женщины. Обо все этом, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Давайте разберемся в терминологии. Говорят, на Филиппинах их называют даже подъюбочники. У нас их называют устойчивой фразой: муж-подкаблучник. Это устойчивый термин. Что он обозначает, в данном случае о ком мы будем говорить, как о подкаблучнике?

Находится в тени своей женщины – кто такой подкаблучник?-1

Виктория Протас, кризисный психолог:
Мужчины, которые готовы мириться или жить в контакте с женщиной, когда женщина является доминантой. Это обыкновенные, замечательные мужчины, которых устраивает такая ситуация – это не плохо и не хорошо. Если в паре устраивает обоих – это просто замечательно.

Находится в тени своей женщины – кто такой подкаблучник?-4

Денис Северов, магистр психологии:
Назову вам несколько признаков, вы точно сможете распознать, может быть, вы подкаблучник или ваш мужчина – подкаблучник. Первое – это мужчина соглашается со всем, что вы предлагаете, неважно, нравится ему это или не нравится. Второе – это когда ваш мужчина боится вам что-то сказать, чтобы вы не наругали, то есть такое отношение, как с маленьким ребенком. Третье – это, конечно же, мужчина боится, что вы можете лишить его каких-то благ – например, денег, секса или, возможно, выгнать из дома. Четвертое, самое важное – мужчина, который является подкаблучником, всегда находится в тени своей женщины.

Может ли властная мама сделать сына подкаблучником – рассказала психолог – подробнее здесь.

# Психология # общество # Виктория Протас # Денис Северов

Другие новости рубрики

Все новости
Лебедева: если мы не будем помнить о прошедших войнах, у нас никогда не будет мира
06 августа 2024 20:11

Лебедева: если мы не будем помнить о прошедших войнах, у нас никогда не будет мира

Вячеслав Хоронеко о гиревом спорте, военной службе и личном изобретении. Смотрите в «Рецепте настоящего белоруса»
06 августа 2024 19:39

Вячеслав Хоронеко о гиревом спорте, военной службе и личном изобретении. Смотрите в «Рецепте настоящего белоруса»

Под Зельвой обнаружены фрагменты танка Т-34 – в чём уникальность находки?
06 августа 2024 18:31

Под Зельвой обнаружены фрагменты танка Т-34 – в чём уникальность находки?