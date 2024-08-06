Находится в тени своей женщины – кто такой подкаблучник?

Муж-подкаблучник. Кто он – тряпка, приспособленец или все-таки мужчина с большой буквы, который на все готов ради любимой женщины. Обо все этом, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

Давайте разберемся в терминологии. Говорят, на Филиппинах их называют даже подъюбочники. У нас их называют устойчивой фразой: муж-подкаблучник. Это устойчивый термин. Что он обозначает, в данном случае о ком мы будем говорить, как о подкаблучнике?