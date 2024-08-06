Может ли властная мама сделать сына подкаблучником – рассказала психолог

Муж-подкаблучник. Кто он – тряпка, приспособленец или все-таки мужчина с большой буквы, который на все готов ради любимой женщины. Обо все этом, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Виктория Протас, кризисный психолог:

В этот мир приходит мальчик и видит один паттерн поведения [властной матери – прим. ред.]. То есть вы сейчас беретесь за осуждение этих людей, а они по-другому не могут. То есть их мама – самый главный человек в мире, который им дал жизнь, показал, как нужно себя вести.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Можно сказать тогда, что подкаблучниками рождаются или становятся?

Виктория Протас:

Рождаются все совершенно голыми, чистыми.

Наталья Надольская:

Есть же у человека характер, темперамент. То есть не каждый ребенок, у которого властная мать, становится подкаблучником в будущем. Я не думаю, что прямо сто процентов.

Виктория Протас:

Есть условия, при которых они становятся, приобретают одну ситуацию либо другую. Вы абсолютно верны в этом рассуждении. Тогда ребенок наоборот отрицает женский род, говорит, что я не люблю женщин, натерпелся с матерью.