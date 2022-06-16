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«Находить 15-20 минут в день». Как помочь себе справиться с тяжёлой ситуацией? Мнение психолога

16 июня 2022 13:28
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Каждый день в мире происходят тысячи аварий и несчастных случаев. Среди нас есть те, чья история жизни легко могла бы лечь в основу киносценария в жанре драмы. Пускай судьбы у всех разные, но суть одна – главное верить, сильно хотеть и никогда не сдаваться. О тех, кто не опустил руки, проявил мужество и боролся до конца, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Ваш совет как психолога [людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – прим. ред.].

«Находить 15-20 минут в день». Как помочь себе справиться с тяжёлой ситуацией? Мнение психолога-1

Алексей Потапович, провокативный психолог:
Совет на самом деле прост. Очень важно, чтобы человек находил время для себя в любом случае, чтобы он четко понимал, что ему надо. Если он сталкивается с кризисом, попереживать по поводу кризиса успеет всегда. Важно находить 15-20 минут в день на то, чтобы ты сам себе уделял время и занимался тем, что нравится. Неважно, что это.

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# Психология # общество # Алеся Лакина # Алексей Потапович # Фотофакт

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