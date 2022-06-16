«Находить 15-20 минут в день». Как помочь себе справиться с тяжёлой ситуацией? Мнение психолога

Каждый день в мире происходят тысячи аварий и несчастных случаев. Среди нас есть те, чья история жизни легко могла бы лечь в основу киносценария в жанре драмы. Пускай судьбы у всех разные, но суть одна – главное верить, сильно хотеть и никогда не сдаваться. О тех, кто не опустил руки, проявил мужество и боролся до конца, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Ваш совет как психолога [людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – прим. ред.].