Мастер-класс от олимпийских чемпионов и модный показ. Что подготовили к фестивалю «Вытокі» в Новогрудке?

Знакомство с историей, творчество и спортивные состязания. Фестиваль «Вытокі. Крок на Алімпу» шагает по Беларуси. Второй сезон масштабного проекта, запущенного в 2021 году, в 2022-м начался не менее ярко. Культурно-спортивный фестиваль уже с размахом прошел в Речице и Столине. Завтра, 17 июня, его принимает Новогрудок. О том, чем собирается радовать участников и гостей праздника этот регион, поговорили с гостями программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Викторией Менанновой, пресс-секретарем Национального олимпийского комитета Республики Беларусь, и Дмитрием Горбачевым, советником главного управления по культуре и общественной работе Федерации профсоюзов Беларуси. Юрий Царев, ведущий:

Нас в Беларуси, наверное, сложно удивить спортивными состязаниями, культурными мероприятиями. «Вытокі. Крок на Алімпу» – это особое мероприятие. Чем оно выделяется? «Главная цель – раскрытие потенциала конкретного региона через спорт, науку, культуру и образование»

Виктория Менаннова, пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:

Второй сезон, второй год подряд мы проводим мероприятия, которые объединяют абсолютно все слои общества. В первую очередь мы делаем акцент на то, что это семейный праздник. Красной нитью через весь фестиваль проходит его главная цель – раскрытие потенциала конкретного региона через спорт, науку, культуру и образование. Именно эти направления и определяют проекты, которые определены в двух днях фестиваля. В этом году изюминками являются пресс-тур по знаковым местам того региона, в который прибывает фестиваль. Далее нас радуют творческие мастер-классы, различные концерты. А в субботу центральной площадкой становится так называемый региональный олимпийский день, в рамках которого проходит показ модной одежды белорусских производителей. «Родныя модныя» – под таким названием можно увидеть наши замечательные бренды. Белорусские бренды представляют различные предприятия и организации. Будет конкурс вокалистов. Завершает каждый фестиваль праздничный концерт и красочный фейерверк. Юлия Самусенко, ведущая:

Что такого суперспортивного подготовил Новогрудок? «Призеры и чемпионы Олимпийских игр, международных первенств будут проводить мастер-классы»

Виктория Менаннова:

Каждый город индивидуален по-своему. Но мы стараемся радовать местных жителей теми видами спорта, которые не представлены в регионе, потому что это в свою очередь стимулирует местное население изведать что-то новое, на наш взгляд. Самое важное, что можно сделать на площадках, – это не просто увидеть те или иные виды спорта, а получить профессиональную консультацию специалистов своего дела. К примеру, вы планируете в сентябре для ребенка различные спортивные секции и не знаете, какой выбор сделать, в пользу какого вида спорта. На наших площадках можно получить достойную профессиональную консультацию, пообщаться с именитыми белорусскими спортсменами. К слову, в Новогрудке будут также призеры и чемпионы Олимпийских игр, международных первенств, они будут проводить мастер-классы. Таким образом, родителям проще определиться с выбором того или иного вида спорта для своего ребенка. Юрий Царев:

Это не только праздник спорта и помощь в выборе вида спорта для ребенка, но еще и большое подспорье в развитии инфраструктуры регионов. Например, в 2021 году благодаря НОК в Орше и Кобрине появились отделения по теннису, а в Солигорске открылась спортшкола. Как «Вытокі» поспособствуют развитию инфраструктуры Новогрудка?

Виктория Менаннова:

Ожидает получение денежного сертификата в размере 100 тысяч белорусских рублей. Именно таким образом мы решили стимулировать развитие спортивной инфраструктуры региона. Как правило, данные денежные средства идут на улучшение спортивных баз, тех или иных учреждений, спортивных в том числе. Мы попытаемся улучшить и материальное благосостояние конкретного региона.