«Материальные вещи уже неважны». Как меняется психология людей после известия о тяжёлом диагнозе?

Каждый день в мире происходят тысячи аварий и несчастных случаев. Среди нас есть те, чья история жизни легко могла бы лечь в основу киносценария в жанре драмы. Пускай судьбы у всех разные, но суть одна – главное верить, сильно хотеть и никогда не сдаваться. О тех, кто не опустил руки, проявил мужество и боролся до конца, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Наверняка жизнь сводила вас со многими людьми с таким же диагнозом [рак молочной железы – прим. ред.]? Вы стали друзьями?

Вероника Купраш, победила рак:

Да. Татьяна Савчик:

Вы могли бы отметить какое-то общее поведение, восприятие людей или каждый все-таки индивидуально относится к этому диагнозу, переживает его? Вероника Купраш:

Недавно я слышала, что девушка говорит: «Меня болезнь ничему не научила». Но при этом она занялась благотворительностью – помогает детям онкобольным в Боровлянах. Мне кажется, это показатель. Научила тому, что ты не ради себя, а ты для других. Татьяна Савчик:

Не эгоист уже? Вероника Купраш:

Да. Конечно, люди другие. Ценишь немножко и жизнь по-другому, и какие-то материальные вещи уже неважны. Понимаешь, что главное – эмоции. То, что ты можешь жить и вообще на все это смотреть и наблюдать.