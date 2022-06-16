«Материальные вещи уже неважны». Как меняется психология людей после известия о тяжёлом диагнозе?
Каждый день в мире происходят тысячи аварий и несчастных случаев. Среди нас есть те, чья история жизни легко могла бы лечь в основу киносценария в жанре драмы. Пускай судьбы у всех разные, но суть одна – главное верить, сильно хотеть и никогда не сдаваться. О тех, кто не опустил руки, проявил мужество и боролся до конца, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Наверняка жизнь сводила вас со многими людьми с таким же диагнозом [рак молочной железы – прим. ред.]? Вы стали друзьями?
Вероника Купраш, победила рак:
Да.
Татьяна Савчик:
Вы могли бы отметить какое-то общее поведение, восприятие людей или каждый все-таки индивидуально относится к этому диагнозу, переживает его?
Вероника Купраш:
Недавно я слышала, что девушка говорит: «Меня болезнь ничему не научила». Но при этом она занялась благотворительностью – помогает детям онкобольным в Боровлянах. Мне кажется, это показатель. Научила тому, что ты не ради себя, а ты для других.
Татьяна Савчик:
Не эгоист уже?
Вероника Купраш:
Да. Конечно, люди другие. Ценишь немножко и жизнь по-другому, и какие-то материальные вещи уже неважны. Понимаешь, что главное – эмоции. То, что ты можешь жить и вообще на все это смотреть и наблюдать.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Может, у вас есть какой-то личный девиз? Что должен помнить каждый онкобольной, о чем думать в первую очередь?
Вероника Купраш:
Не раз говорили, что, безусловно, только обращаться к врачам. Это помощь врачей. Однозначно, что эти целительные травки и все остальное – к сожалению, это все потом ты можешь запустить. Помогут только врачи. Верить. Когда я сейчас наблюдаю, если кто-то через знакомых говорит, что сейчас лечится от онкологии: лечение от онкологии сейчас и восемь лет назад – мне кажется, шагнули не то что на два шага, а на десять шагов вперед. Нет такой побочки, каких-то последствий. То есть все излечимо. Но главное – верить в то, что ты победишь, и в то, что ты хочешь жить. Тогда это только поможет.
Алеся Лакина:
Все возможно, главное – верить.
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