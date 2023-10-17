Второй энергоблок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию до конца 2023-го – Каранкевич

Новости Беларуси. Второй энергоблок Белорусской АЭС введут в промышленную эксплуатацию до конца 2023 года, заявил министр энергетики в ходе открытия форума Energy Expo, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне завершилось комплексное опробование установок – в течение 15 суток блок работал на номинальной мощности. Главная задача таких работ – подтверждение соответствия технологических систем, основного и вспомогательного оборудования проектным характеристикам и требованиям безопасности. При этом наша страна открыта и для международных экспертов в данной области. Ожидается, что с целью оценки ситуации на БелАЭС в 2025 году Беларусь посетит миссия МАГАТЭ.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси: Всего в рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации было проведено более 440 различных испытаний, которые должны были подтвердить работу оборудования и основных технологических систем на различных режимах работы как основного технологичного оборудования, так и реакторной установки, турбогенератора. Сейчас организована работа по оформлению необходимый документов для сдачи в эксплуатацию второго энергоблока. Работает и правительственная комиссия.

По оценке специалистов, атомная станция уже вносит ощутимый вклад в укрепление энергетической безопасности Беларуси. С момента включения в объединенную энергосистему БелАЭС заместила свыше пяти миллиардов кубометров природного газа, что в свою очередь снизило валютную нагрузку на экономику более чем на 650 миллионов долларов.

Павел Сниккарс, заместитель министра энергетики России:

А сейчас те тенденции, принятые решения, которые идут на уровне Республики Беларусь по некоторым направлениям, также у нас вызывают интерес. И мы, может быть, движемся параллельно. Это в части поддержки электромобильности, электротранспорта. Затем, как мотивирующих правил касающихся размещения майнинговой электроэнергетики, потому что для нас это в последнее время одна из острых проблем, для энергетики России, которую мы в ближайшее время будем регулировать или решать.

Бесспорно, энергетический и экспортный потенциал с вводом собственной атомной станции только повышается. Планируется, что БелАЭС будет обеспечивать около 40 % потребности страны, а в случае необходимости Беларусь готова поставлять электроэнергию и за рубеж.