«Надо всегда думать вперед». Сможет ли Беларусь уйти от газовой зависимости?

Новости Беларуси. Как энергия БелАЭС дает импульс для развития экономики? Что нам стоит энергодом построить и прокатиться на электрокаре? Кто выводит из ядерного строя, а кто строит планы на энергонезависимое будущее? Где в Беларуси мегаватты уже находят активное применение? Чтобы ответить на эти вопросы, в студии ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер, чтобы обсудить главную роль мирного атома.

Алена Сырова, СТВ:

Николай Борисович, а что вы думаете насчет строительства второй даже атомной электростанции в Беларуси? Николай Карницкий, заведующий кафедрой тепловые электрические станции БНТУ:

Что касается стоимости электроэнергии, мы все забываем, что и газ, и нефть, которые добываются из недр земли, не бесконечны, и стоимость добычи возрастает. Одно дело, когда добываются те же газ или нефть на земле, то есть на суше, другое дело – уходить на десятки, сотни километров в море, на шельфы. Существенно при этом удорожается. Если посмотреть в далекие времена, в 1991 году 1 000 кубов газа стоили 20 рублей – это было примерно 18 долларов. Если сравнить с сегодня… Сегодня стоимость для нашей республики очень достойная. Небольшая история, которая была в прошлом году: вы видели, какова стоимость была газа – когда она приближалась к 4 000 долларов за 1 000 кубов? Кирилл Казаков, СТВ:

Мы сейчас научились тому, что чем нефть дороже, тем крепче наш рубль – тут такая еще экономия. Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Нам не нужен крепкий рубль! Не нужно это нам, Кирилл. Не надо!