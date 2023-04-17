«Надо всегда думать вперед». Сможет ли Беларусь уйти от газовой зависимости?
Новости Беларуси. Как энергия БелАЭС дает импульс для развития экономики? Что нам стоит энергодом построить и прокатиться на электрокаре? Кто выводит из ядерного строя, а кто строит планы на энергонезависимое будущее? Где в Беларуси мегаватты уже находят активное применение? Чтобы ответить на эти вопросы, в студии ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер, чтобы обсудить главную роль мирного атома.
Алена Сырова, СТВ:
Николай Борисович, а что вы думаете насчет строительства второй даже атомной электростанции в Беларуси?
Николай Карницкий, заведующий кафедрой тепловые электрические станции БНТУ:
Что касается стоимости электроэнергии, мы все забываем, что и газ, и нефть, которые добываются из недр земли, не бесконечны, и стоимость добычи возрастает. Одно дело, когда добываются те же газ или нефть на земле, то есть на суше, другое дело – уходить на десятки, сотни километров в море, на шельфы. Существенно при этом удорожается. Если посмотреть в далекие времена, в 1991 году 1 000 кубов газа стоили 20 рублей – это было примерно 18 долларов. Если сравнить с сегодня… Сегодня стоимость для нашей республики очень достойная. Небольшая история, которая была в прошлом году: вы видели, какова стоимость была газа – когда она приближалась к 4 000 долларов за 1 000 кубов?
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы сейчас научились тому, что чем нефть дороже, тем крепче наш рубль – тут такая еще экономия.
Ирина Новикова, доктор экономических наук:
Нам не нужен крепкий рубль! Не нужно это нам, Кирилл. Не надо!
Николай Карницкий:
Мы говорим по газу. Поскольку атомные станции имеют сегодня, я так понимаю, трехлетний цикл топливный – это завоз топлива раз в три года, и на три года достаточно, то мы уходим от зависимости по газу. Потому что подземные хранилища газа, которые у нас есть, обеспечивают достаточно ограниченное количество работы всей нашей экономики. Поэтому надо всегда думать вперед. Кроме того, ученые работают над тем, чтобы этот цикл увеличить до четырех или более лет. И тогда, понятное дело, вы (извините, грубо) загрузили топливо и работаете несколько лет, не думая о том, что вам нужно заключить новые договоры на поставки этого топлива и так далее. Сегодня «большая энергетика», как я говорю – у нас 94 % электроэнергии до 3 ноября 2020 года первого блока – это природный газ. Если посмотреть географию потребления топлива в других государствах, то увидим, что мы такие одни единственные. Потому что везде, даже в России, которая нам поставляет газ, баланс такой: газ где-то 55 %, остальные – другие виды топлива. То есть мы иногда привыкаем к хорошему и забываем о том, что все может потихоньку меняться.
Кирилл Казаков:
То есть, по сути, вторая АЭС нужна, а то и третья.
Николай Карницкий:
Да. Кроме того, на бытовом уроне вы, наверное, как специалисты, которые здесь присутствуют, видите, что у нас часто происходят такие ситуации: где-то развалился дом от неправильной эксплуатации газового оборудования. Когда у нас электрическое оборудование, такого не происходит – это тоже очень важный фактор.
Кирилл Казаков:
Зато искрит электропроводка. Тут надо еще смотреть, форс-мажоры бывают разные.
Николай Карницкий:
Что касается скрытой проводки, то ранее допускалось прокладка проводки по косой линии и так далее. Сегодня это все учли. По траектории уже она должна быть выверена, вертикально и так далее – это электрики, наверное, подскажут. Но в любом случае, это тоже фактор, который надо учитывать.
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