«Очень часто случаются ДТП». На МКАД появился мобильный датчик контроля скорости

Новости Беларуси. Безопасность превыше всего. Мобильный датчик контроля скорости появился на одном из участков Минской кольцевой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Безопасность превыше всего. Мобильный датчик контроля скорости появился на одном из участков Минской кольцевой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дополнительное световое панно с предупреждающими знаками установили на 12-м километре. Ограничение движение – не более 70 км/час. Также фиксация скоростного режима будет осуществляться на местах ремонтных работ.
Денис Глинский, генеральный директор Горремавтодор Мингорисполкома:
Работать на Минской кольцевой дороге, выйти на этот объект для нас, дорожников, сравнимо с тем, как выйти на какую-то передовую, на линию фронта. Очень часто, к сожалению, случаются несчастные случаи, очень часто случаются ДТП. И во всех случаях мы всегда хотим обеспечить наших людей, которые работают, прежде всего, безопасностью.
В последнее время Минская кольцевая дорога приобрела репутацию одной из самых опасных в стране. На момент строительства был расчет, что интенсивность движения не превысит 20 тысяч машин в сутки. Но уже сейчас трафик в четыре раза больше.