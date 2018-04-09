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Церемония прощания с легендарным тяжелоатлетом Александром Курловичем пройдет в Гродно 9 апреля

09 апреля 2018 07:18
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Новости Беларуси. Церемония прощания с Александром Курловичем пройдет 9 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начиная с полудня, в Ледовом дворце спорта в Гродно можно почтить память легендарного тяжелоатлета. В этот же день его похоронят на главном городском кладбище.

Легендарному спортсмену было 56 лет. Он установил 12 мировых рекордов и завоевал две золотые медали на Олимпийских играх: в Сеуле в 1988 году и в Барселоне – в 92-м. В копилке легендарного тяжелоатлета – различные медали чемпионата мира, чемпионата Европы и Кубка мира.

Церемония прощания с легендарным тяжелоатлетом Александром Курловичем пройдет в Гродно 9 апреля-1

# общество # Фотофакт # Некролог # Александр Курлович

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