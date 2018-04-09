Подтоплены сотни домов, дорог и хозпостроек. Пять районов Гомельской области пострадали от паводков

Новости Беларуси. Пять районов Гомельской области пострадали от весеннего паводка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большая вода пришла следом за резким потеплением в Петриковский, Мозырский, Житковичский, Ветковский и Гомельский районы. Известно о подтоплении сотен домов, дорог и хозпостроек. В МЧС создано четыре отряда, которые в любой момент могут оперативно отреагировать на ухудшение ситуации. В их арсенале – моторные лодки и вся необходимая специальная техника. Отселение жителей – мера крайняя, но к этому готовы. Продуманы пункты временного размещения в безопасных местах.

Гомельская земля – место притяжения всех осадков с Беларуси, украинского Прикарпатья и российской Смоленской области. В Полесском регионе происходит слияние самых паводкоопасных рек нашей страны: Припяти, Днепра, Березины и Сожа.