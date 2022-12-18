Новости Беларуси. Самородков из глубинки, вознесшихся через тернии к звездам, десятки, а то и сотни. Но пробиться на олимп – спортивный, музыкальный, научный – нелегко в любые времена. В Беларуси это понимают и готовы поддержать молодых и одаренных, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Для этого 17 декабря глава государства подписал указ о деятельности спецфондов.

Безусловно, для каждого одаренного или будь то талантливого человека высокая награда – лучшая оценка труда, который однозначно не должен остаться незамеченным. С этой целью подходы в работе фондов изменились. Глава государства подписал указ. Ежегодно наградами фонда по поддержке одаренной молодежи будут поощрять порядка 500 человек, среди талантливой – порядка 150. Ко всему, вырастут суммы финансовых поощрений.

Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси:

Сейчас одно из изменений, которое появится в указе Президента, оно будет касаться того, что вы имеете право обратиться в специальный фонд Президента не один раз в году, как это было ранее, а чаще. Не менее важно, что сейчас упорядочена система конкурсов, предложены определенные критерии к международным соревнованиям, установлены, очень четко определены термины «гранд-премия», «специальная премия». Замечательно, что появится в наших документах фонда по поддержке талантливой молодежи такое явление, как вознаграждение педагогам, подготовившим лауреатов. У нас не было такой награды, конечно, это очень важно.