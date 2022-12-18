«За вами – Беларусь». Более 25 лет спецфонд Президента помогает одарённой молодёжи – чем она отблагодарила государство?

Павел Сухой, сын учителя начальных классов из Глубокого, стал звездой белорусской технической науки. Под его руководством во время войны был создан бронированный штурмовик Су-6, в итоге хорошо известный в ВВС многих стран, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Екатерина Карстен попала в большой спорт из деревни в Крупском районе. Ее тренер разослал приглашения в районные спорткомитеты, чтобы найти рослых школьников. И в итоге Карстен станет первой двукратной олимпийской чемпионкой в истории независимой Беларуси. И таких самородков из глубинки, вознесшихся через тернии к звездам, десятки, а то и сотни. Но пробиться на олимп, спортивный, музыкальный, научный, нелегко в любые времена. В Беларуси это понимают и готовы поддержать молодых и одаренных. Для этого на неделе глава государства подписал указ о деятельности спецфондов.

Ксения Ришко с балалайкой не расстается с шести лет. Сегодня она учащаяся Витебского государственного музыкального колледжа имени Ивана Соллертинского. Поступила сюда без экзаменов благодаря призовому месту на Республиканском конкурсе исполнителей на народных инструментах имени Иосифа Жиновича. Будучи студенткой, стала лауреатом премии специального фонда Президента.

Ксения Ришко, учащаяся Витебского государственного музыкального колледжа им. И. И. Соллертинского:

Очень горжусь этим. Она дает стимул учиться дальше. Продолжать это дело и быть все лучше, лучше и лучше. Я хочу потратить эти деньги на покупку концертного инструмента. Президент подписал указ. Как изменятся подходы к работе фондов? В будущем Ксения видит себя на большой сцене. Мечтает играть в оркестре, а после свои умения виртуозной игры передавать начинающим музыкантам.

Людмила Загоскина, преподаватель Витебского государственного музыкального колледжа им. И. И. Соллертинского:

Поддержка государства является очень серьезной мотивацией для талантливых ребят. Они видят, что их поддерживают, они понимают, что здесь у них большое будущее, что они могут приложить свои силы, свои способности, свои таланты в данной области. Им это действительно очень важно.

Идея создания фондов зародилась в середине 90-х. В довольно-таки непростой период для страны: и экономически, и политически. Но несмотря на все сложности, лично Президент Александр Лукашенко принял решение поддерживать талантливых и одаренных белорусов. После время показало: шаг был сделан абсолютно верный. Ведь известный факт: будущее – за успешной и инициативной молодежью.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вам и всем вашим сверстникам я скажу главное: это за вами – Беларусь. Государство, в котором созданы достойные условия для жизни, для личного, профессионального развития. Это ваш щит. И вы всегда должны нести его с честью, достоинством, защищая его, потому что в нужное время, в тяжелые времена этот щит защитит вас.

Проректор по учебной работе Академии искусств Анна Кононова в свое время также получила несколько наград из спецфонда Президента. И за победу в международном конкурсе Дельфийские игры, и за хороший результат в республиканском «Зорка ўзышла над Беларуссю». Признается, что такая высокая оценка не только значима для творческого портфолио и возможностей в будущем, но еще и финансово весома. Особенно для студенческих времен. На вопрос, на что пошли деньги, ответ был слегка неожидан.

Анна Кононова, проректор по учебной работе БГАИ:

Слушайте, все на художественные материалы пошло. И на жизнь в Минске, поскольку я человек могилевский. В Академии искусств Анна Кононова преподает уже 10 лет. И, кстати, поступить в учебное заведение без экзаменов ей в свое время помогло одно из поощрений спецфонда Президента.