Минск и Душанбе планируют наладить авиасообщение и развивать сотрудничество в сфере торговли и образования

Торговые отношения, обмен студентами и сотрудничество в гуманитарной сфере. Эти и другие вопросы обсудили на рабочей встрече председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Махмадшариф Хакдод отметил тесный и дружественный характер взаимоотношений двух стран. Как пример, только в 2022 году в Беларуси получают образование около 600 таджикских граждан. А на базе Таджикского национального университета в конце года планируют открыть Центр белорусского языка. Активное сотрудничество и в экономической сфере – сегодня в горной стране действует более 20 белорусских предприятий, в том числе совместное производство молочной продукции. Столичные предприятия поставляют в Таджикистан тракторы, холодильники, морозильники, нефть и нефтепродукты, муку и лекарства. В ближайшее время Минск и Душанбе подпишут план мероприятий по развитию сотрудничества на несколько лет.