В Минске пройдёт Международный пасхальный фестиваль

Конкурс композиторов, симфония талантов. Международный пасхальный фестиваль пройдет в Минске. Масштабное творческое событие стартует 21 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025 году концерты объединит тема Великой Победы. Участие примут студенты нашей академии музыки, а также Московской консерватории. Выступления организуют в крупнейших музейных залах столицы и Храме-Памятнике Всех Святых.

Елена Куракина, ректор Белорусской государственной академии музыки: Международный формат фестиваля в этом году обеспечен удивительным событием, уникальным событием – первым Союзным конкурсом молодых композиторов, финальные этапы которого вписаны в программу пасхального фестиваля. В рамках фестиваля 23 апреля мы услышим концерт лауреатов этого конкурса в исполнении двух хоровых коллективов.

Мария Сахарова, участница Международного пасхального фестиваля:

Участие в данном фестивале всегда очень волнительно, очень почетно, всегда большая ответственность перед тем, чтобы подарить всем гостям нашего фестиваля достойные яркие выступления в эти праздничные пасхальные дни.

Фестиваль проходит по благословению Митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси. Это мощный и красивый проект, который создает поистине праздничное настроение.