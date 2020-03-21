Александр Лукашенко прокомментировал слухи о смерти белоруски от коронавируса

Новости Беларуси. 21 марта на совещании во Дворце Независимости обсудили ситуацию с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 21 марта на совещании во Дворце Независимости обсудили ситуацию с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мировая проблема порождает сегодня не только массовую панику, но и фейки. В интернете появляются материалы с заголовками о смерти белорусов от COVID-19.
Проблемы возникли на ровном месте. Президент поручил разобраться с вопросом возвращения белорусов из-за рубежа
Последний случай связан с гибелью женщины в Витебске. Сегодня Президент поручил председателю КГБ разобраться с распространителями фейков.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А еще, Валерий Павлович, уже хватит на это смотреть. По этим сайтам, каналам пройтись хорошенько. Погибла женщина в Витебске – никакого там коронавируса, и после гибели взяли анализы несколько раз. Нет, взяли, раскатали, что погибла якобы от коронавируса. Для чего? Для того, чтобы создать панику.
У людей уже выработался иммунитет к этой болтовне в интернете. Но почему мы проходим мимо таких людей, которые это делают умышленно?