Александр Лукашенко прокомментировал слухи о смерти белоруски от коронавируса

Новости Беларуси. 21 марта на совещании во Дворце Независимости обсудили ситуацию с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мировая проблема порождает сегодня не только массовую панику, но и фейки. В интернете появляются материалы с заголовками о смерти белорусов от COVID-19.

Проблемы возникли на ровном месте. Президент поручил разобраться с вопросом возвращения белорусов из-за рубежа

Последний случай связан с гибелью женщины в Витебске. Сегодня Президент поручил председателю КГБ разобраться с распространителями фейков.