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Александр Лукашенко прокомментировал слухи о смерти белоруски от коронавируса

21 марта 2020 11:57
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Новости Беларуси. 21 марта на совещании во Дворце Независимости обсудили ситуацию с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко прокомментировал слухи о смерти белоруски от коронавируса-1

Мировая проблема порождает сегодня не только массовую панику, но и фейки. В интернете появляются материалы с заголовками о смерти белорусов от COVID-19.

Проблемы возникли на ровном месте. Президент поручил разобраться с вопросом возвращения белорусов из-за рубежа

Последний случай связан с гибелью женщины в Витебске. Сегодня Президент поручил председателю КГБ разобраться с распространителями фейков.

Александр Лукашенко прокомментировал слухи о смерти белоруски от коронавируса-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
А еще, Валерий Павлович, уже хватит на это смотреть. По этим сайтам, каналам пройтись хорошенько. Погибла женщина в Витебске – никакого там коронавируса, и после гибели взяли анализы несколько раз. Нет, взяли, раскатали, что погибла якобы от коронавируса. Для чего? Для того, чтобы создать панику.

У людей уже выработался иммунитет к этой болтовне в интернете. Но почему мы проходим мимо таких людей, которые это делают умышленно?

Александр Лукашенко прокомментировал слухи о смерти белоруски от коронавируса-7

Александр Лукашенко прокомментировал слухи о смерти белоруски от коронавируса-9

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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