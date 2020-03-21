Александр Лукашенко: «Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома»

Александр Лукашенко подробно остановился на ситуации с туристами, застрявшими на отдыхе за рубежом. Со стороны государства принимаются все меры по их возвращению.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

И еще один нюанс. Нам надо определиться. По-моему, где-то с числа 15-го мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу. Тем, кто выехал после наших предупреждений за границу, – никаких чартеров. Пускай там и сидят, если они туда выехали. Они поехали, видите ли, отдыхать или еще чего-то.

Я понимаю, бывают случаи, когда надо выехать, какие-то вопросы решить. Но это единичные. Их почти нет. А то мы тут возимся с ними, тестируем тысячу человек. Но это же огромные деньги! Это же не дешево.