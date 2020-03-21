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Александр Лукашенко: «Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома»

21 марта 2020 12:14
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Новости Беларуси. 21 марта на совещании во Дворце Независимости обсудили ситуацию с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома»-1

Александр Лукашенко подробно остановился на ситуации с туристами, застрявшими на отдыхе за рубежом. Со стороны государства принимаются все меры по их возвращению. 

Проблемы возникли на ровном месте. Президент поручил разобраться с вопросом возвращения белорусов из-за рубежа

Александр Лукашенко: «Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
И еще один нюанс. Нам надо определиться. По-моему, где-то с числа 15-го мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу. Тем, кто выехал после наших предупреждений за границу, – никаких чартеров. Пускай там и сидят, если они туда выехали. Они поехали, видите ли, отдыхать или еще чего-то.

Я понимаю, бывают случаи, когда надо выехать, какие-то вопросы решить. Но это единичные. Их почти нет. А то мы тут возимся с ними, тестируем тысячу человек. Но это же огромные деньги! Это же не дешево.

Александр Лукашенко: «Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома»-7

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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