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Проблемы возникли на ровном месте. Президент поручил разобраться с вопросом возвращения белорусов из-за рубежа

21 марта 2020 11:43
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Новости Беларуси. 21 марта на совещании во Дворце Независимости обсудили ситуацию с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подробно остановился на ситуации с туристами, застрявшими на отдыхе за рубежом. Со стороны государства принимаются все меры по их возвращению. Оказать помощь лично поручил Президент. В этом вопросе Беларусь ждет содействия и со стороны союзника. Пока от России шагов навстречу не наблюдается.

«Нас просто не пускают на борт». Истории белорусов, которые не могут вернуться домой из-за карантина

Проблемы возникли на ровном месте. Президент поручил разобраться с вопросом возвращения белорусов из-за рубежа-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Проблемы возникли, удивительно, на ровном месте: наши белорусы, находящиеся на отдыхе в Индии, взяли билеты на обратный рейс на российские самолеты, но их просто выпихивают с салона самолета, не берут на борт. Поэтому давайте рассмотрим этот вопрос не просто так, упрощенно – мы пошлем чартер и заберем. У человека есть билет, человека надо доставить туда, до какого пункта у него билет. Там билеты до Москвы. Ну а из Москвы уже будем думать, как забирать наших людей.

Проблемы возникли на ровном месте. Президент поручил разобраться с вопросом возвращения белорусов из-за рубежа-4

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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