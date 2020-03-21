Проблемы возникли на ровном месте. Президент поручил разобраться с вопросом возвращения белорусов из-за рубежа

Новости Беларуси. 21 марта на совещании во Дворце Независимости обсудили ситуацию с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко подробно остановился на ситуации с туристами, застрявшими на отдыхе за рубежом. Со стороны государства принимаются все меры по их возвращению. Оказать помощь лично поручил Президент. В этом вопросе Беларусь ждет содействия и со стороны союзника. Пока от России шагов навстречу не наблюдается.
«Нас просто не пускают на борт». Истории белорусов, которые не могут вернуться домой из-за карантина