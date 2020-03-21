Проблемы возникли на ровном месте. Президент поручил разобраться с вопросом возвращения белорусов из-за рубежа

Александр Лукашенко подробно остановился на ситуации с туристами, застрявшими на отдыхе за рубежом. Со стороны государства принимаются все меры по их возвращению. Оказать помощь лично поручил Президент. В этом вопросе Беларусь ждет содействия и со стороны союзника. Пока от России шагов навстречу не наблюдается.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Проблемы возникли, удивительно, на ровном месте: наши белорусы, находящиеся на отдыхе в Индии, взяли билеты на обратный рейс на российские самолеты, но их просто выпихивают с салона самолета, не берут на борт. Поэтому давайте рассмотрим этот вопрос не просто так, упрощенно – мы пошлем чартер и заберем. У человека есть билет, человека надо доставить туда, до какого пункта у него билет. Там билеты до Москвы. Ну а из Москвы уже будем думать, как забирать наших людей.