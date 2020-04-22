Татьяна Лугина о кожевенных предприятиях: чтобы они не закупали по импорту, а на нашей базе могли удовлетворять спрос

Новости Беларуси. Правительство Беларуси раскритиковало работу кожевенных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на то, что с начала года ситуация в этой отрасли немного улучшилась, её эффективность пока низкая.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Мы проводили ни один час, скажем, в беседе с этим бизнесом и конкретно с нашими холдингами крупными обувными для того, чтобы понять их, что им надо, какой продукт мы должны выпускать, как организационно мы должны взаимодействовать, какие подходы (в том числе по взаимодействию между предприятиями) и с точки зрения менеджмента, и с точки зрения технологий. Мы должны иметь для того, чтобы они не закупали по импорту, а имея такую замечательную и объёмную базу сырьевую в стране, чтобы мы на нашей базе, имея достаточно технологических и коммерческих компетенций, могли удовлетворять спрос друг друга.