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Здесь нет частей, которые отличаются от настоящих. Какой будет «катюша» на Кургане Славы, рассказывает реставратор

22 апреля 2020 11:22
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Новости Беларуси. По заводским чертежам и с оригинальными деталями. В Беларуси отреставрировали легендарную «катюшу», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Здесь нет частей, которые отличаются от настоящих. Какой будет «катюша» на Кургане Славы, рассказывает реставратор-1



Работа заняла около года. Её выполняла команда специалистов. За основу взяли натурные образцы из музея артиллерии в Санкт-Петербурге.   

По словам реставраторов, БМ-13, выполненных в таком качестве, в мире больше нет.

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Здесь нет частей, которые отличаются от настоящих. Какой будет «катюша» на Кургане Славы, рассказывает реставратор-4

Некоторые части обшивки, а также пульт управления стрельбой в кабине и колёса с дисками сохранились со времён Великой Отечественной войны. В машине есть мотор. Правда, пока техника не на ходу.    

Здесь нет частей, которые отличаются от настоящих. Какой будет «катюша» на Кургане Славы, рассказывает реставратор-7



Андрей Шишкин, реставратор:
Здесь нет частей, которые визуально как-то кардинально отличаются от настоящих. Здесь применены настоящие направляющие, с помощью которых автомобиль стрелял, из которых реально сходили ракеты. Применена ходовая часть от оригинального автомобиля и выполнен интерьер кабины, там установлены приборы для запуска реактивных снарядов, установлен двигатель.  

«У немцев такого оружия, как «катюша», вообще не было»

Здесь нет частей, которые отличаются от настоящих. Какой будет «катюша» на Кургане Славы, рассказывает реставратор-10

«Катюша» пополнит экспозицию военной техники у Кургана Славы 9 Мая. Там уже возводится пьедестал в форме звезды. БМ-13 появится рядом со штурмовиком ИЛ-2. Также одним из символов Победы.      

# Великая Отечественная война # общество # Андрей Шишкин # Фотофакт

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