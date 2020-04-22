Здесь нет частей, которые отличаются от настоящих. Какой будет «катюша» на Кургане Славы, рассказывает реставратор

Новости Беларуси. По заводским чертежам и с оригинальными деталями. В Беларуси отреставрировали легендарную «катюшу», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Работа заняла около года. Её выполняла команда специалистов. За основу взяли натурные образцы из музея артиллерии в Санкт-Петербурге.

По словам реставраторов, БМ-13, выполненных в таком качестве, в мире больше нет. «Был гриф секретности очень долго». Историю Героя Ивана Флёрова рассказывает его внучка

Некоторые части обшивки, а также пульт управления стрельбой в кабине и колёса с дисками сохранились со времён Великой Отечественной войны. В машине есть мотор. Правда, пока техника не на ходу.





Андрей Шишкин, реставратор:

Здесь нет частей, которые визуально как-то кардинально отличаются от настоящих. Здесь применены настоящие направляющие, с помощью которых автомобиль стрелял, из которых реально сходили ракеты. Применена ходовая часть от оригинального автомобиля и выполнен интерьер кабины, там установлены приборы для запуска реактивных снарядов, установлен двигатель.