Здесь нет частей, которые отличаются от настоящих. Какой будет «катюша» на Кургане Славы, рассказывает реставратор

Новости Беларуси. По заводским чертежам и с оригинальными деталями. В Беларуси отреставрировали легендарную «катюшу», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. По заводским чертежам и с оригинальными деталями. В Беларуси отреставрировали легендарную «катюшу», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работа заняла около года. Её выполняла команда специалистов. За основу взяли натурные образцы из музея артиллерии в Санкт-Петербурге.
По словам реставраторов, БМ-13, выполненных в таком качестве, в мире больше нет.
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Некоторые части обшивки, а также пульт управления стрельбой в кабине и колёса с дисками сохранились со времён Великой Отечественной войны. В машине есть мотор. Правда, пока техника не на ходу.
Андрей Шишкин, реставратор:
Здесь нет частей, которые визуально как-то кардинально отличаются от настоящих. Здесь применены настоящие направляющие, с помощью которых автомобиль стрелял, из которых реально сходили ракеты. Применена ходовая часть от оригинального автомобиля и выполнен интерьер кабины, там установлены приборы для запуска реактивных снарядов, установлен двигатель.
«Катюша» пополнит экспозицию военной техники у Кургана Славы 9 Мая. Там уже возводится пьедестал в форме звезды. БМ-13 появится рядом со штурмовиком ИЛ-2. Также одним из символов Победы.