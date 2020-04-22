На ратуше развевался красный флаг. Где проходил последний рубеж обороны Могилёва?

23 июля 1941 года противник прорвался на окраины Могилева. В ночь на 26 июля красноармейцы взорвали мост через Днепр.

Евгений Балберов, главный хранитель фондов Музея истории Могилёва, поисковик Могилёвского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру»:

Пулеметчик, засевший на башне нашей ратуши, до последнего патрона отстреливался. В послевоенные годы, когда проходило обследование зданий, пострадавших во время войны, там действительно нашли на верхних ярусах ратуши останки красноармейца с остатками пулемета.