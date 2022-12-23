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Ночное видение и навигация. Рассказываем подробно о «Тор-М2» – новой технике белорусской армии

23 декабря 2022 14:06
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Новости Беларуси. На вооружение белорусской армии поступают одни из самых эффективных в мире средств противовоздушной обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В страну прибыли зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2».  

Ночное видение и навигация. Рассказываем подробно о «Тор-М2» – новой технике белорусской армии-1

Техника получена в рамках существующего межправительственного договора о военно-техническом сотрудничестве двух стран. В ближайшее время расчеты «Тор-М2К» будут переданы воинским частям и соединениям. Подготовку личный состав уже прошел.  

Ночное видение и навигация. Рассказываем подробно о «Тор-М2» – новой технике белорусской армии-4

Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:  
Прибыла очередная новая батарея зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2». Этому мероприятию предшествовала длительная работа, тщательная подготовка, переучивание и подготовка личного состава. Хотел бы отметить, что это плановая и не последняя поставка новых образцов вооружения военной специальной техники, которая направлена именно на обеспечение безопасности Республики Беларусь.  

Ночное видение и навигация. Рассказываем подробно о «Тор-М2» – новой технике белорусской армии-7

Сергей Ковальчук, заместитель командира зенитного ракетного полка:  
На заводе-изготовителе проведена их доработка. Включили в состав аппаратуру ГЛОНАСС, GPS, своя навигация уже. Каждая машина может автономно работать, автономно выдавать свою точку стояния. Плюс добавлены приборы ночного видения для ночных условий вождения. Основной особенностью данной машины является то, что они способны вести стрельбу в движении.  

Ночное видение и навигация. Рассказываем подробно о «Тор-М2» – новой технике белорусской армии-10

Зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2» применяются для борьбы с самолетами, вертолетами, беспилотниками, крылатыми ракетами и квадрокоптерами. В боекомплекте прибывшей к нам модификации 8 ракет, которые могут стартовать спустя пять секунд после обнаружения цели. Основные задачи комплекса – защита стратегически важных объектов или воинских подразделений.  

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Андрей Лукьянович # Сергей Ковальчук # Фотофакт

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