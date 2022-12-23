Ночное видение и навигация. Рассказываем подробно о «Тор-М2» – новой технике белорусской армии

Новости Беларуси. На вооружение белорусской армии поступают одни из самых эффективных в мире средств противовоздушной обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В страну прибыли зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2».

Техника получена в рамках существующего межправительственного договора о военно-техническом сотрудничестве двух стран. В ближайшее время расчеты «Тор-М2К» будут переданы воинским частям и соединениям. Подготовку личный состав уже прошел.

Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:

Прибыла очередная новая батарея зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2». Этому мероприятию предшествовала длительная работа, тщательная подготовка, переучивание и подготовка личного состава. Хотел бы отметить, что это плановая и не последняя поставка новых образцов вооружения военной специальной техники, которая направлена именно на обеспечение безопасности Республики Беларусь.

Сергей Ковальчук, заместитель командира зенитного ракетного полка:

На заводе-изготовителе проведена их доработка. Включили в состав аппаратуру ГЛОНАСС, GPS, своя навигация уже. Каждая машина может автономно работать, автономно выдавать свою точку стояния. Плюс добавлены приборы ночного видения для ночных условий вождения. Основной особенностью данной машины является то, что они способны вести стрельбу в движении.