«Надеемся, что работы будут трогательные»: Минобороны объявило конкурс – ждут фото от взрослых, рисунков от детей

У каждого этапа – своя тема. Тема первого этапа – это «Беларусь непокорённая». Она посвящена 75-летию освобождения Беларуси. Как видит ребёнок эту тему – ограничений никаких нет. И тема второго этапа – это «Мы помним! Мы гордимся!». То есть она посвящена уже 75-летию Великой Победы. Этот этап будет длиться до апреля 2020 года.

Наталья Гаврусик, официальный представитель Министерства обороны Республики Беларусь: Чтобы принять участие в конкурсе детского рисунка, необходимо отправить заявку по адресу: г. Минск, ул. Богдановича, 29. Либо есть электронный адрес – он указан на сайте министерства обороны и на сайте информационного агентства ВАЯР. Указать нужно ФИО автора, в какой школе учится ребёнок, назвать и описать свою работу, и прислать нам рисунок. Конкурс проходит в два этапа. Судьи будут рассматривать все присланные работы.

Есть ли уже первые отклики юных художников?

Наталья Гаврусик:

Первые рисунки уже пришли к нам. Пока их только парочка. Как показывает опыт, самое горячее время для жюри и почт – это последние две недели до конца приёма рисунков. Иногда они приходят даже сотнями. В прошлом году мы вывозили их в машине.

Современные дети же совершенно не знают, как это было.

Наталья Гаврусик:

Да, эта тема, вроде бы, и на слуху, и везде, вроде бы, все говорят. Но в этом и ценность творческого конкурса. Это помогает ребёнку в каком-то смысле прожить тему. Важен не сам рисунок на листочке, а то, что перед этим рисунком он поговорит с родителями. Они, может, расскажут какую-то историю семьи. Достанут фотографию деда, семейные реликвии и его награды. То есть состоится то, что потом создаёт ощущение причастности. Когда ты это узнал не только из учебника по истории и на уроке, а когда ты уже практически пропустил через себя.

Какие будут призы для победителей конкурса?

Наталья Гаврусик:

Призы мы, конечно, готовим. Это будут, как у нас, у военных, ценные призы. Конечно, ребята получат подарки. Более того, мы стараемся поощрить всегда даже больше, чем первые три места. Это приз зрительских симпатий, в каких-то дополнительных номинациях. Кроме того, из работ мы потом делаем большую выставку. И это впечатляющее зрелище, когда видишь сотни рисунков. В прошлом году мы их не уместили даже все. Но это, действительно, трогает – как по-разному дети относятся, разный уровень, разный возраст.

Есть ли возрастное ограничение?

Наталья Гаврусик:

Да, здесь не просто жюри. Потому что есть дети, которые, например, ходят в художественный класс. У них поставлена техника, и у них маленькие такие произведения искусства. А вот в прошлом году, если не ошибаюсь, девочка 5 лет – она была самой юной участницей конкурса, посвященного 100-летию Вооруженных Сил. Но она нарисовала такого трогательного танкиста, это были какие-то примитивные линии. Но это был такой улыбающийся крепыш – он покорил всех!

Скорее всего, это папа, который играет в танки!

Наталья Гаврусик:

Скорее всего, да!

Есть ещё конкурс для взрослых. Расскажите подробнее.

Наталья Гаврусик:

Это фотоконкурс. Тема та же: «75-летие освобождения Беларуси». Технические требования к фотоработам тоже есть. Можно в электронном виде прислать. Они описаны на нашем сайте. Это должна быть фотография. Здесь возраст мы не ограничивали. Это могут быть и профессиональные фотографы. Фотография не должна весить меньше 1 МБ – не больше 10 МБ. И если это печатный вариант, то не менее формата А4.

Когда заканчивается приём фоторабот на конкурс?

Наталья Гаврусик:

Фотоработы можно присылать до 21 июня.

Какие награды предусмотрены победителям конкурса фоторабот?