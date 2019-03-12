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Посевная кампания в Беларуси началась почти на три недели раньше, чем в 2018 году

12 марта 2019 06:53
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Новости Беларуси. Белорусские аграрии массово приступили к посевной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одними из первых на поля вышли хозяйства Брестской области.

Посевная кампания в Беларуси началась почти на три недели раньше, чем в 2018 году-1

Посевная кампания в Беларуси началась почти на три недели раньше, чем в 2018 году-3

Погодные условия в 2019 году способствовали раннему началу весенних полевых работ в регионе. Так, посевная кампания началась практически на три недели раньше, чем в 2018 году. Сейчас сельхозорганизации активно ведут работы по сохранению влаги в почве, вносят органику на поля, ведут подкормку озимых.

«Снег сошёл очень рано». Белорусские аграрии приступили к весенним полевым работам

# Посевная кампания # общество # Фотофакт

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