Посевная кампания в Беларуси началась почти на три недели раньше, чем в 2018 году

Новости Беларуси. Белорусские аграрии массово приступили к посевной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одними из первых на поля вышли хозяйства Брестской области.

Погодные условия в 2019 году способствовали раннему началу весенних полевых работ в регионе. Так, посевная кампания началась практически на три недели раньше, чем в 2018 году. Сейчас сельхозорганизации активно ведут работы по сохранению влаги в почве, вносят органику на поля, ведут подкормку озимых.

«Снег сошёл очень рано». Белорусские аграрии приступили к весенним полевым работам