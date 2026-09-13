Новости по тегу #Наталья Гаврусик

«Те мужчины, которые служили 10 лет назад и сейчас приходят на сборы, чувствуют огромную разницу. У нас есть возможность заимствовать самый свежий опыт, опыт специальной военной операции».
В перечень вошли в основном медицинские и фармацевтические специальности – от фельдшера и медсестры до врача и провизора, а также узкие направления вроде анестезиологии, рентгенологии и хирургии.
Вместо гаджетов и компьютерных игр – строевая подготовка, армейский быт и настоящая школа мужества.
Как подчеркнула официальный представитель ведомства Наталья Гаврусик, за последний год порядок призыва не менялся. Это означает, что на получение военно‑учетной специальности направят граждан от 18 до 27 лет, признанных годными к службе по состоянию здоровья.
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