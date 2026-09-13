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Новости по тегу #Наталья Гаврусик

«Без показухи». Чему учат на современных военных сборах – рассказали в Минобороны
13 сентября 2026 18:14

«Без показухи». Чему учат на современных военных сборах – рассказали в Минобороны

В Беларуси обновили перечень специальностей для воинского учета женщин
07 сентября 2026 07:12

В Беларуси обновили перечень специальностей для воинского учета женщин

В Беларуси будут работать 138 военно-патриотических лагерей для школьников
06 июня 2026 08:05

В Беларуси будут работать 138 военно-патриотических лагерей для школьников

Какие категории белорусов имеют право на отсрочку в ходе весеннего призыва – рассказали в Минобороны
12 марта 2026 05:41

Какие категории белорусов имеют право на отсрочку в ходе весеннего призыва – рассказали в Минобороны

Белорусы передали Вооружённым Силам около 100 БПЛА – в Минске подвели итоги проекта «Крылья»
04 апреля 2024 17:09

Белорусы передали Вооружённым Силам около 100 БПЛА – в Минске подвели итоги проекта «Крылья»

Минобороны о крушении под Барановичами: «Пилоты стремились увести самолёт от населённого пункта»
19 мая 2021 13:30

Минобороны о крушении под Барановичами: «Пилоты стремились увести самолёт от населённого пункта»

Минобороны: Военные специалисты, медики провели тренировки по оборудованию изоляторов, зон изоляции
17 апреля 2020 07:33

Минобороны: Военные специалисты, медики провели тренировки по оборудованию изоляторов, зон изоляции

В Стародорожском гарнизоне военнослужащий контрактной службы получил тяжёлую травму
10 января 2020 09:27

В Стародорожском гарнизоне военнослужащий контрактной службы получил тяжёлую травму

На одном из полигонов Барановичского гарнизона контрактник получил травму руки
04 января 2020 11:46

На одном из полигонов Барановичского гарнизона контрактник получил травму руки

Минобороны о пожаре в воинской части в Гродно:«Пострадавших нет»
12 ноября 2019 14:20

Минобороны о пожаре в воинской части в Гродно:«Пострадавших нет»

«Пожить настоящей армейской жизнью». Чем занимаются белорусские школьники в спортивно-патриотических лагерях
10 июня 2019 08:58

«Пожить настоящей армейской жизнью». Чем занимаются белорусские школьники в спортивно-патриотических лагерях

Падение солдата с высоты в Минске: СК рассматривает несколько версий, в том числе попытку суицида
15 апреля 2019 08:41

Падение солдата с высоты в Минске: СК рассматривает несколько версий, в том числе попытку суицида