Как правильно приготовить пуэр и оригинально подать чай к столу? Национальный чайный чемпионат стартует в Минске 12 марта

Новости Беларуси. Как правильно приготовить пуэр, оригинально подать его к столу и какова формула правильно заваренного чая? 12 марта в Минске стартует Национальный чайный чемпионат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профессионалы и любители продемонстрируют авторский подход к приготовлению горячего напитка, а также удивят оригинальными чайными коктейлями. Корме того, посетители смогут узнать о новых направлениях в чайной культуре.

В 2019 году специальные гости из Италии и Кореи познакомят белорусов с национальной чайной традицией и угостят их корейскими чаями. Завершится фестиваль 14 марта.