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Как правильно приготовить пуэр и оригинально подать чай к столу? Национальный чайный чемпионат стартует в Минске 12 марта

12 марта 2019 07:17
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Новости Беларуси. Как правильно приготовить пуэр, оригинально подать его к столу и какова формула правильно заваренного чая? 12 марта в Минске стартует Национальный чайный чемпионат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как правильно приготовить пуэр и оригинально подать чай к столу? Национальный чайный чемпионат стартует в Минске 12 марта-1

Профессионалы и любители продемонстрируют авторский подход к приготовлению горячего напитка, а также удивят оригинальными чайными коктейлями. Корме того, посетители смогут узнать о новых направлениях в чайной культуре.

В 2019 году специальные гости из Италии и Кореи познакомят белорусов с национальной чайной традицией и угостят их корейскими чаями. Завершится фестиваль 14 марта.

Как правильно приготовить пуэр и оригинально подать чай к столу? Национальный чайный чемпионат стартует в Минске 12 марта-4

Как правильно приготовить пуэр и оригинально подать чай к столу? Национальный чайный чемпионат стартует в Минске 12 марта-6

Как правильно приготовить пуэр и оригинально подать чай к столу? Национальный чайный чемпионат стартует в Минске 12 марта-8

# Чайная церемония # общество # Фотофакт

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