Где появится бесплатный Wi-Fi в Минске ко II Европейским играм?

Выходить в Интернет в подземке можно будет, благодаря совместному проекту столичного метрополитена и одного из белорусских провайдеров. В настоящее время Wi-Fi функционирует уже на двух станциях Минского метрополитена. Дмитрий Шильцев, заместитель генерального директора по техническим вопросам предприятия по предоставлению услуг электросвязи:

Две станции Минского метрополитена: это «Купаловская» и «Октябрьская». Было достигнуто соглашение о строительстве ещё шести станций к Европейским играм и всего 10 станций до конца года.

Бесплатный Wi-Fi в рамках подготовки ко II Европейским играм, которые пройдут в июне 2019 года в Минске, появится на Площади Свободы, у Дворца Спорта и на двенадцати станциях метро. Точки доступа будут работать в двух диапазонах, что позволит повысить уровень обслуживания.

Алексей Ивашкин, начальник отдела международного сотрудничества Государственной инспекции Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи и информации Республики Беларусь:

Сейчас уже практически любая уважающая себя гостиница, ресторан, кафе предоставляют доступ в Интернет для своих клиентов, требуется лишь авторизация. Работают они в диапазонах 2, 4, и 5 ГГц. Такие точки доступа регистрируются и не требуют получения разрешения в эксплуатацию.

Станции метро «Площадь Ленина», «Петровщина», «Первомайская», «Автозаводская», «Уручье» и «Немига» будут оснащены передатчиками первыми, из-за близости к спортивным объектам. В перспективе официальный поставщик Free Wi-Fi II Европейских Игр планирует подключить все станции столичного метрополитена. Авторизация в Сети будет происходить по номеру мобильного – туристам и участникам. Дмитрий Шильцев:

Сейчас мы ведём работы по проектированию станций метро «Площадь Ленина» и «Петровщина». Это достаточно долгий процесс, потому что большое количество согласований и работы можно производить только в ночное время, когда метро не работает.

А вот с интернетизацией наземного общественного транспорта есть проблемы: технические и бюрократические. В режиме пилотного проекта Wi-Fi оснащены шесть автобусов по маршруту в национальный аэропорт. В инспекции рассказали об общей ситуации с Интернетом в стране.

Алексей Ивашкин:

Мы, в свою очередь, также вовлечены в подготовительную работу. Мы осуществляем постоянный радиоконтроль задействованных объектов при проведении II Европейских игр, осуществляем контроль покрытия сотовой подвижной электросвязи и проверяем доступ в Интернет по технологии Wi-Fi.