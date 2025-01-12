Национальное возрождение Беларуси – чего страна добилась за годы независимости?

Мировые эксперты давно говорят, что скоро войны будут вести не за нефть и газ, а за воду. По отчетам ООН, уже сегодня миллиарды людей на планете испытывают трудности с питьевыми ресурсами. Тенденция опасная, но повернуть это русло вспять пока не удается. В Беларуси в этом плане волноваться не о чем. У нас, как говорится, еще и с запасом. Но Президент все равно обращает внимание на бережное отношение к тому, что имеем. Ведь живем не одним днем. Думаем о детях и внуках. Что им оставим в наследство – пустые закрома и разруху или подойдем к будущему с умом и ответственностью. Глава государства только в рамках этой недели несколько раз говорил, что грядет смена поколений, что это естественный процесс, но часто сопряженный с определенными трудностями. В то же время в Беларуси сделают все, чтобы на жизни простых людей это никак не отразилось. Но и расслабляться не стоит. За умы и настроения белорусов, особенно подрастающего поколения, идет постоянная борьба, которая началась далеко не сегодня. Сейчас просто начали открыто использовать медиа и интернет, через который бесконечно атакуют фейками и вбросами и иной раз, действительно, сложно распознать правду.

Но для того, чтобы белорусы не запутались и не забыли, кто мы, откуда и куда идем, в нашей стране есть определенные ориентиры, за которыми и следует идти. К примеру, премия «За духовное возрождение». Светлая и красивая церемония прошла на неделе во Дворце Республики. По традиции лауреатов поздравил Президент. Эту премию учредили в 1997-м. А впервые вручили год спустя. Смутное для страны время. Тогда больше приходилось думать о хлебе насущном, чем о высоких материях. Но именно в то время и зародилась идея о награде за духовное возрождение. Что помогло белорусам пройти тот период и выдержать другие испытания – их в нашей истории было немало, – в первую очередь, наши прочные духовные опоры, которые удалось сохранить. Хотя это и непросто. О тех, кто бережет наш культурный и ментальный код и помогает передать эти знания следующим поколениям, расскажет Полина Королева.

В Европу наступление 20 столетия принесло пессимистичные идеи. Философы говорили о якобы «смерти бога», «закате Европы». Но параллельно с этим своим аутентичным путем развивалась белорусская философия, и книги наши были с совершенно иными заголовками. «Извечный путь» Игната Кончевского не отрицал нестабильности мира, но видел рассвет, который неизменно наступает даже после самой долгой ночи. Это мудро-оптимистичное настроение белорусского народа – исторический феномен, который продиктовал характер нашего национального возрождения. Белорусская земля, не раз всклокоченная трагедией, по-прежнему хранит крупицы прошлого, которые только предстоит отыскать. Впрочем, многие традиции уже разгаданы. Бережное отношение, например, отражает техника оплетки глиняной посуды берестой. Она имеет статус историко-культурной ценности.

Вот, кстати, один из явных примеров, где горшочек, вероятно, спасали. Или есть еще такой вариант, что горловину обвернули берестой, чтобы горшок не выскальзывал из руки при том, когда наливали. Потому что преимущественно в таких горшках хранили молочные продукты. Техника была распространена на территории витебского поозерья. С 1980-х годов по всей области мастера находили артефакты, пытались возродить традицию. Витебский центр народного творчества стал связующим звеном, скоординировав работу. Сегодня специалисты создают свои версии оплетки, преимущественно декоративные. У многих есть ученики.

Татьяна Лапкова, заведующая отделом традиционной культуры Витебского областного методического центра народного творчества:

Бересту замачивали в горячей воде (приблизительно 60-80 градусов) и уже распаренной берестой оборачивали изделие, и когда оно усыхалось, горшок становился очень прочным. И даже если где-то были трещинки – они собирались и плотно сдавливали черепок горшка. При работе с берестой могли использовать клей, запаривать бересту в рыбьей чешуе (получалось такое связующее вещество), и здесь хорошо видно, как заправляли хвостик. Татьяна получила специальную премию Президента, но хранителем души белорусского народа называет всех мастеров региона. Лукашенко – лауреатам: благодаря вам наша родная Беларусь остаётся островком мира и спокойствия. Подробности здесь.

Право белорусов белорусами зваться не раз подвергали сомнению. Мы здесь, на своей земле, со своими взглядами на жизнь и возможностью выбирать. Но какой ценой? Помнить о тех, кто ее заплатил – наш долг. Передавать знания детям и внукам, чтобы имена не затерялись, – наша обязанность. Приносить цветы к монументам – естественное для человека чувство благодарности. «Озаричи» – олицетворение слез и страданий народа. За 10 дней в марте 1944-го в полесских болотах погибло более 20 тысяч человек. Мирные жители для вермахта стали живым щитом. Узников заражали тифом, чтобы сдержать наступление Красной армии. Первый мемориал на месте концлагеря появился в 1965 году, в 2023-м ему решили придать новый облик.

Виктория Заяц, заведующая отделом Гомельского областного музея военной славы:

Материала очень много появилось нового. Этот материал накапливался, и время диктовало, что нужно эту информацию всю донести до населения. Учитывая, что изменяется международная обстановка, возрождение нацизма – вопрос стал актуальным. Донести информацию на примере не только озарического лагеря смерти, а и других трагических мест на территории нашей Беларуси, особенно до молодежи. Через детали, буквально точки на камнях, авторы мемориала смогли передать масштаб трагедии, жуткой в своей нечеловечности. Впрочем, даже в это мрачное повествование вплетается героизм, самоотверженность: в обновленном мемориале появился первый в стране памятник военным медикам. За год после открытия Озаричи посетило свыше 14 тысяч человек, половина из которых – дети. Лукашенко: нам с вами придётся новое поколение сформировать и посадить их в свои кресла – подробности здесь.

При плане 100 человек на поступление заявлений в Минский колледж искусств подают более 220, со всех регионов Беларуси. Здесь студенты познают не только грани возможностей человеческого голоса и тела, но и участвуют в конкурсах, сами создают творческие проекты. Все чаще при выборе темы опираются на родное, белорусское.

Юрий Лейко, директор Минского государственного колледжа искусств:

У нас уже порядка 10 лет проходит такая акция «Сохранить Беларусь для будущего». Мы объездили с этой акцией почти все регионы Минской области. Принимали активное участие в городе Минске. Планируем и дальше продолжать. Она посвящена трагическим событиям истории нашего государства. Средствами музыкальной выразительности, средствами слова, музыки и танца, мы пытаемся еще раз обратить внимание, как хрупок мир, как надо сделать все возможное, чтобы сохранить этот мир. За прошлый год Минский колледж искусств одержал победу в 140 конкурсах, не каждое заведение может гордиться такими результатами. За ними стоят работа педагогов и стремление студентов стать лучше, рассказать историю – свою и своей страны – как можно большей аудитории.