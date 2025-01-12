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Национальное возрождение Беларуси – чего страна добилась за годы независимости?

12 января 2025 18:08
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Мировые эксперты давно говорят, что скоро войны будут вести не за нефть и газ, а за воду. По отчетам ООН, уже сегодня миллиарды людей на планете испытывают трудности с питьевыми ресурсами. Тенденция опасная, но повернуть это русло вспять пока не удается.

В Беларуси в этом плане волноваться не о чем. У нас, как говорится, еще и с запасом. Но Президент все равно обращает внимание на бережное отношение к тому, что имеем. Ведь живем не одним днем. Думаем о детях и внуках. Что им оставим в наследство – пустые закрома и разруху или подойдем к будущему с умом и ответственностью. Глава государства только в рамках этой недели несколько раз говорил, что грядет смена поколений, что это естественный процесс, но часто сопряженный с определенными трудностями. В то же время в Беларуси сделают все, чтобы на жизни простых людей это никак не отразилось. Но и расслабляться не стоит.

За умы и настроения белорусов, особенно подрастающего поколения, идет постоянная борьба, которая началась далеко не сегодня. Сейчас просто начали открыто использовать медиа и интернет, через который бесконечно атакуют фейками и вбросами и иной раз, действительно, сложно распознать правду.

Национальное возрождение Беларуси – чего страна добилась за годы независимости?-2

Но для того, чтобы белорусы не запутались и не забыли, кто мы, откуда и куда идем, в нашей стране есть определенные ориентиры, за которыми и следует идти. К примеру, премия «За духовное возрождение». Светлая и красивая церемония прошла на неделе во Дворце Республики. По традиции лауреатов поздравил Президент. Эту премию учредили в 1997-м. А впервые вручили год спустя. Смутное для страны время. Тогда больше приходилось думать о хлебе насущном, чем о высоких материях. Но именно в то время и зародилась идея о награде за духовное возрождение.

Что помогло белорусам пройти тот период и выдержать другие испытания – их в нашей истории было немало, – в первую очередь, наши прочные духовные опоры, которые удалось сохранить. Хотя это и непросто.

О тех, кто бережет наш культурный и ментальный код и помогает передать эти знания следующим поколениям, расскажет Полина Королева.

Национальное возрождение Беларуси – чего страна добилась за годы независимости?-4

В Европу наступление 20 столетия принесло пессимистичные идеи. Философы говорили о якобы «смерти бога», «закате Европы». Но параллельно с этим своим аутентичным путем развивалась белорусская философия, и книги наши были с совершенно иными заголовками. «Извечный путь» Игната Кончевского не отрицал нестабильности мира, но видел рассвет, который неизменно наступает даже после самой долгой ночи. Это мудро-оптимистичное настроение белорусского народа – исторический феномен, который продиктовал характер нашего национального возрождения.

Белорусская земля, не раз всклокоченная трагедией, по-прежнему хранит крупицы прошлого, которые только предстоит отыскать. Впрочем, многие традиции уже разгаданы. Бережное отношение, например, отражает техника оплетки глиняной посуды берестой. Она имеет статус историко-культурной ценности.

Национальное возрождение Беларуси – чего страна добилась за годы независимости?-6

Вот, кстати, один из явных примеров, где горшочек, вероятно, спасали. Или есть еще такой вариант, что горловину обвернули берестой, чтобы горшок не выскальзывал из руки при том, когда наливали. Потому что преимущественно в таких горшках хранили молочные продукты.

Техника была распространена на территории витебского поозерья. С 1980-х годов по всей области мастера находили артефакты, пытались возродить традицию. Витебский центр народного творчества стал связующим звеном, скоординировав работу. Сегодня специалисты создают свои версии оплетки, преимущественно декоративные. У многих есть ученики.

Национальное возрождение Беларуси – чего страна добилась за годы независимости?-8

Татьяна Лапкова, заведующая отделом традиционной культуры Витебского областного методического центра народного творчества:
Бересту замачивали в горячей воде (приблизительно 60-80 градусов) и уже распаренной берестой оборачивали изделие, и когда оно усыхалось, горшок становился очень прочным. И даже если где-то были трещинки – они собирались и плотно сдавливали черепок горшка. При работе с берестой могли использовать клей, запаривать бересту в рыбьей чешуе (получалось такое связующее вещество), и здесь хорошо видно, как заправляли хвостик.

Татьяна получила специальную премию Президента, но хранителем души белорусского народа называет всех мастеров региона.

Лукашенко – лауреатам: благодаря вам наша родная Беларусь остаётся островком мира и спокойствия. Подробности здесь.

Национальное возрождение Беларуси – чего страна добилась за годы независимости?-10

Право белорусов белорусами зваться не раз подвергали сомнению. Мы здесь, на своей земле, со своими взглядами на жизнь и возможностью выбирать. Но какой ценой? Помнить о тех, кто ее заплатил – наш долг. Передавать знания детям и внукам, чтобы имена не затерялись, – наша обязанность. Приносить цветы к монументам – естественное для человека чувство благодарности.

«Озаричи» – олицетворение слез и страданий народа. За 10 дней в марте 1944-го в полесских болотах погибло более 20 тысяч человек. Мирные жители для вермахта стали живым щитом. Узников заражали тифом, чтобы сдержать наступление Красной армии. Первый мемориал на месте концлагеря появился в 1965 году, в 2023-м ему решили придать новый облик.

Национальное возрождение Беларуси – чего страна добилась за годы независимости?-12

Виктория Заяц, заведующая отделом Гомельского областного музея военной славы:
Материала очень много появилось нового. Этот материал накапливался, и время диктовало, что нужно эту информацию всю донести до населения. Учитывая, что изменяется международная обстановка, возрождение нацизма – вопрос стал актуальным. Донести информацию на примере не только озарического лагеря смерти, а и других трагических мест на территории нашей Беларуси, особенно до молодежи.

Через детали, буквально точки на камнях, авторы мемориала смогли передать масштаб трагедии, жуткой в своей нечеловечности. Впрочем, даже в это мрачное повествование вплетается героизм, самоотверженность: в обновленном мемориале появился первый в стране памятник военным медикам. За год после открытия Озаричи посетило свыше 14 тысяч человек, половина из которых – дети.

Лукашенко: нам с вами придётся новое поколение сформировать и посадить их в свои кресла – подробности здесь.

Национальное возрождение Беларуси – чего страна добилась за годы независимости?-14

При плане 100 человек на поступление заявлений в Минский колледж искусств подают более 220, со всех регионов Беларуси. Здесь студенты познают не только грани возможностей человеческого голоса и тела, но и участвуют в конкурсах, сами создают творческие проекты. Все чаще при выборе темы опираются на родное, белорусское.

Национальное возрождение Беларуси – чего страна добилась за годы независимости?-16

Юрий Лейко, директор Минского государственного колледжа искусств:
У нас уже порядка 10 лет проходит такая акция «Сохранить Беларусь для будущего». Мы объездили с этой акцией почти все регионы Минской области. Принимали активное участие в городе Минске. Планируем и дальше продолжать. Она посвящена трагическим событиям истории нашего государства. Средствами музыкальной выразительности, средствами слова, музыки и танца, мы пытаемся еще раз обратить внимание, как хрупок мир, как надо сделать все возможное, чтобы сохранить этот мир.

За прошлый год Минский колледж искусств одержал победу в 140 конкурсах, не каждое заведение может гордиться такими результатами. За ними стоят работа педагогов и стремление студентов стать лучше, рассказать историю – свою и своей страны – как можно большей аудитории.

Национальное возрождение Беларуси – чего страна добилась за годы независимости?-18

Рубеж веков, поколений, ценностей. По календарному исчислению начался он в двухтысячных, но растянулся аж до сегодня. Слишком много надо было переосмыслить, ощутить и понять. Еще больше – предстоит в будущем. Мир меняется хаотично, единственный шанс устоять – корни, опыт предков. Оглядываясь, черпая мудрость, сохраняя и неся ее дальше, белорусы живут на своем клочке земли. Так было и будет – не благодаря, но вопреки.

Подробности в видео.

# Госнаграды # Государственная политика # Юрий Лейко

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