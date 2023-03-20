Национализм, фашизм, шовинизм? Данилович о подмене понятий и том, что на самом деле они значат

Новости Беларуси. 22 марта исполнится 80 лет со дня трагедии в Хатыни. Почему спустя время мы снова слышим идеи возрождения фашизма? Кто они – современные коллаборанты? Где в Беларуси ставят вакцину от коричневой чумы? Важный разговор на площадке ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Давайте все же вернемся к терминам. И обратимся к истории. Вы упомянули о том, что белорусский национализм имеет очень глубокие корни. Я думаю, что Игорю Александровичу и Вячеславу Викторовичу будет что сказать по этому поводу. Что имеется в виду? Знаете, некоторые путают понятия национализма с псевдопатриотизмом или патриотизмом, пытаются их как-то смешать. Но давайте проведем такие грани.
«Вернись и ответь за то, что ты сделал». Заместитель министра МВД рассказал о комиссии для беглых.
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси, кандидат исторических наук:
Ну, я бы отметил, так бы сказал по этому поводу относительно национализма. Это та вещь, в которую в итоге может перерасти фашизм и дальше в нацизм. То есть тут больше негативной составляющей. Если мы говорим о любви к родине, уважении и любви к своему народу – это, прежде всего, человек-патриот. Тут однозначно положительная коннотация. Мы говорим о белорусском национальном движении, которое имеет достаточно глубокие корни. Мы можем говорить и про XIX век, вспомнить…
Кирилл Казаков, СТВ:
Это же не национализм.
Вячеслав Данилович:
Я про это и говорю. Но откуда произрастает? Всегда в любом обществе есть люди радикально настроенные. Или фанатики какого-то вопроса. Если они говорят, например, о народе каком-то, можно довести любую идею до фанатизма. И, грубо говоря, до абсурда. Это то и есть, когда растет нацизм, шовинизм, когда все нации плохие, кроме той, к которой принадлежит тот или иной человек. И вот этот сплав, они всегда, люди эти, есть в обществе. К сожалению, он и дает те ростки, о которых мы сегодня говорили. Я бы тут отметил еще важную вещь какую? Почему все это происходит? Во-первых, потому что многие, к сожалению, люди не знают истории своего народа, своей страны. Здесь глубинный исток. А дальше это склад психики. Склонность к этим радикальным, экстремистским действиям. Либо склонность к внушению. Воспринять ту информацию, которую пытаются донести различными СМИ, но прежде всего в интернете. Сегодня если мы берем его – совершенно несоответствующие действительности факты, искажения и фальсификации. Но которые такими людьми воспринимаются за чистую монету, потому что это соответствует их психологическому складу.
Как футбольные фанаты участвовали в событиях 2020-го? Рассказал начальник криминальной милиции.
Кирилл Казаков:
Чисто в истории человек, который радикально относится к какой-то национальной идее, по-разному же можно подходить. Я могу изучать историю, себя полностью посвятить истории своей страны, города, вешать флаги, которые даже запрещены, это можно понять. Но почему эта грань переходится и люди начинают думать о том, как бы истреблять соседей?
Вячеслав Данилович:
Это прежде всего не то, что от самого человека зависит, а от того внушения, которое он воспринимает. Ведь уничтожения народов друг другу выгодно одному или другому этносу? Это далеко не так. Это, как правило, выгодно внешним игрокам, которые хотят ослабить определенную конкретную страну, расколоть народ, навязать свою волю этим народам и государствам. И такие вещи происходят по комплексу причин, которые я отмечал. Незнание своей истории, психологический склад и массовое влияние.
Подписывайтесь на нас в Telegram!