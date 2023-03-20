Национализм, фашизм, шовинизм? Данилович о подмене понятий и том, что на самом деле они значат

Алена Сырова, СТВ: Давайте все же вернемся к терминам. И обратимся к истории. Вы упомянули о том, что белорусский национализм имеет очень глубокие корни. Я думаю, что Игорю Александровичу и Вячеславу Викторовичу будет что сказать по этому поводу. Что имеется в виду? Знаете, некоторые путают понятия национализма с псевдопатриотизмом или патриотизмом, пытаются их как-то смешать. Но давайте проведем такие грани.

Новости Беларуси. 22 марта исполнится 80 лет со дня трагедии в Хатыни. Почему спустя время мы снова слышим идеи возрождения фашизма? Кто они – современные коллаборанты? Где в Беларуси ставят вакцину от коричневой чумы? Важный разговор на площадке ток-шоу « По существу ».

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси, кандидат исторических наук:

Ну, я бы отметил, так бы сказал по этому поводу относительно национализма. Это та вещь, в которую в итоге может перерасти фашизм и дальше в нацизм. То есть тут больше негативной составляющей. Если мы говорим о любви к родине, уважении и любви к своему народу – это, прежде всего, человек-патриот. Тут однозначно положительная коннотация. Мы говорим о белорусском национальном движении, которое имеет достаточно глубокие корни. Мы можем говорить и про XIX век, вспомнить…

Кирилл Казаков, СТВ:

Это же не национализм.

Вячеслав Данилович:

Я про это и говорю. Но откуда произрастает? Всегда в любом обществе есть люди радикально настроенные. Или фанатики какого-то вопроса. Если они говорят, например, о народе каком-то, можно довести любую идею до фанатизма. И, грубо говоря, до абсурда. Это то и есть, когда растет нацизм, шовинизм, когда все нации плохие, кроме той, к которой принадлежит тот или иной человек. И вот этот сплав, они всегда, люди эти, есть в обществе. К сожалению, он и дает те ростки, о которых мы сегодня говорили. Я бы тут отметил еще важную вещь какую? Почему все это происходит? Во-первых, потому что многие, к сожалению, люди не знают истории своего народа, своей страны. Здесь глубинный исток. А дальше это склад психики. Склонность к этим радикальным, экстремистским действиям. Либо склонность к внушению. Воспринять ту информацию, которую пытаются донести различными СМИ, но прежде всего в интернете. Сегодня если мы берем его – совершенно несоответствующие действительности факты, искажения и фальсификации. Но которые такими людьми воспринимаются за чистую монету, потому что это соответствует их психологическому складу.