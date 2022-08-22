«Начнём делать прямо сейчас». О каких инвестициях в Беловежскую пущу говорил Лукашенко?

Новости Беларуси. Задачи в экономике, промышленности и социальной сфере. Александр Лукашенко очертил зону ответственности нового управделами Президента Юрия Назарова и вице-премьера Петра Пархомчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В условиях ограниченного международного трафика и белорусы, и потоки туристов из России – потенциальные потребители индустрии природных впечатлений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Последнее посещение Беловежской пущи. Мы с губернатором Брестской области обсудили вопрос решения таких услуг. Надо отдать должное, Шулейко готов прилично вложиться туда, инвестировать, чтобы эти услуги расширялись. Встретитесь и обсудите с ним конкретно, что надо делать, и начнем делать прямо сейчас.