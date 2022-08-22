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«Начнём делать прямо сейчас». О каких инвестициях в Беловежскую пущу говорил Лукашенко?

22 августа 2022 18:22
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Новости Беларуси. Задачи в экономике, промышленности и социальной сфере. Александр Лукашенко очертил зону ответственности нового управделами Президента Юрия Назарова и вице-премьера Петра Пархомчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Начнём делать прямо сейчас». О каких инвестициях в Беловежскую пущу говорил Лукашенко?-1

В условиях ограниченного международного трафика и белорусы, и потоки туристов из России – потенциальные потребители индустрии природных впечатлений.

«Начнём делать прямо сейчас». О каких инвестициях в Беловежскую пущу говорил Лукашенко?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Последнее посещение Беловежской пущи. Мы с губернатором Брестской области обсудили вопрос решения таких услуг. Надо отдать должное, Шулейко готов прилично вложиться туда, инвестировать, чтобы эти услуги расширялись. Встретитесь и обсудите с ним конкретно, что надо делать, и начнем делать прямо сейчас.

«Начнём делать прямо сейчас». О каких инвестициях в Беловежскую пущу говорил Лукашенко?-7

Туризм – это и сувениры. Их производство было под угрозой исчезновения. «Белхудожпромыслы» сохранили, а вот уникальный аутентичный промысел, воспетый Богдановичем, возродили. Теперь надо активнее вовлекать их в экономический процесс.

«Начнём делать прямо сейчас». О каких инвестициях в Беловежскую пущу говорил Лукашенко?-10

Александр Лукашенко:
Вашего пристального внимания требуют вопросы технического переоснащения и модернизации организаций объединения «Белхудожпромыслы». Когда-то, когда распался Советский Союз, эти организации были обречены на гибель, они были брошены. Мне просто стало жаль тех уникальных людей, которые там работали. Кроме них, эту работу никто не сделал бы, но и другое – это школа. Мы не должны потерять эти школы.

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# Государственная политика в сфере инвестиций # общество # Александр Лукашенко # Юрий Назаров # Евгений Пустовой # Петр Пархомчик # Юрий Шулейко # Фотофакт

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