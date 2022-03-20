Александр Лукашенко: «Конечная цель – Россия, Китай и их устранение как конкурентов на геополитической карте мира»

Новости Беларуси. Референдум – наиболее цивилизованный и демократичный способ повлиять на политическую жизнь страны. Об этом знали еще в Древнем Риме, а вот госпереворота и революции в Беларуси не будет, как бы ни старались и какие бы методы ни использовали все заинтересованные. Об этом Президент еще раз напомнил на встрече с руководящим составом КГБ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Управляемая из Вильнюса, Варшавы, Киева, а реально из Вашингтона пятая колонна – это, повторю, уже другие люди. Они обучаются под эгидой спецслужб США и стран Западной Европы в условиях повышенной конспирации. Обучаются на территории отдельных сопредельных государств, по аналогии с абвершколами периода Великой Отечественной войны. Опыт пригодился им. Уже сегодня планируется внедрение подготовленной там так называемой новой элиты в различные сферы нашего общества: в госаппарат прежде всего, силовые структуры, общественные организации, средства массовой информации. Ставятся задачи «ползучей» трансформации белорусского государства в интересах Запада, распродажи наиболее ценных экономических активов, изменения политического курса страны. Очевидно, что конечная цель – Россия, Китай и их устранение как конкурентов на геополитической карте мира. События, которые происходят вокруг Украины, являются прямым тому доказательством.

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