Кочанова о системе решения вопросов населения: «Работа выстроена на высоком уровне!»

Новости Беларуси. Работа с обращениями граждан в Беларуси выстроена на достаточно высоком уровне. Такое мнение выразила Наталья Кочанова. В Ивацевичах прошло выездное расширенное заседание Президиума верхней палаты парламента, где обсуждали итоги работы с населением в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По числу обращений граждан к сенаторам Брестчина занимает третье место среди регионов страны. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года их количество увеличилось на 6 %. Каждое четвертое обращение – повторное. Наталья Кочанова отметила, что в работе с людьми не должно быть формализма ни на каком уровне. Единый день приема граждан в регионе показал, что сместился фокус проблемных вопросов: стало меньше нареканий на работу ЖКХ. Чаще всего люди обращают внимание на обустройство населенных пунктов, землепользование и здравоохранение.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Эта работа выстроена на достаточно высоком уровне в нашей стране в целом. Потому как четко определено законом, как должны работать должностные лица: руководители предприятий, организации по работе с населением. И поэтому система в этой работе есть и в этом нет никакого сомнения. Другое дело, что мы понимаем, что жизнь всякий раз, конечно, подносит какие-то новые вопросы и задачи, которые встают перед нами, как законодателями, ровно так и перед людьми, которые приходят со своими вопросами.

После заседания члены Президиума Совета Республики посетили предприятие «Ивацевичдрев». Одно из поручений Президента – освоить выпуск собственной мебели – выполнено. Сегодня здесь сами производят сырье, ламинированные плиты ДСП, из которых получают бюджетную линейку корпусной мебели. В этом году в планах увеличить объемы производства вдвое.

Александр Ильницкий, генеральный директор предприятия «Ивацевичдрев»

В рамках выполнения поручения Президента Республики Беларусь, которые было дано нам в 2016 году, организовало производство мебели. Буквально, через один год и в настоящий момент удельный вес продаж мебели в общем объеме наших продаж достиг 20 %. Нашей целью является развитие продуктов высоких переделов. Где маржа с 1 м3 перерабатываемых нами плит в четыре раза выше, чем с самих плит при реализации их на свободный рынок.