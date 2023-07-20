Оршанский производитель электрозарядных станций увеличит мощности до 10 тысяч в год

Новости Беларуси. Оршанский производитель электрозарядных станций планирует увеличить мощности до 10 тысяч в год. Предприятие – одно из немногих, выпускающее востребованную продукцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже сегодня оршанские станции пользуются спросом не только в нашей стране, но и на территории Таможенного союза: России, Армении, Казахстане. Предприятие работает не «на склад». Если раньше заказы поступали исключительно от частных владельцев электрокаров, то сегодня это и крупные застройщики. Примечательно, что на 50 % выпускаемая продукция состоит из отечественных деталей. Это хороший пример импортозамещения и производственной кооперации наших предприятий в условиях санкций.

Александр Киреев, руководитель компании по производству зарядных станций:

Все дотации, вся помощь от государства дали нам возможность стать производителем зарядных станций. Перспективы очень большие. Если взять по экономности, электромобиль в три раза дешевле, чем бензиновый. Сейчас заключили в Китае договор и едем работать, обучаться производить быстрые зарядные станции. Работаем совместно с Торгово-промышленной палатой. Будем получать там тоже сертификат производства.