Начало войны и «Багратион» – как это было? Вспоминаем о судьбоносных моментах в истории Беларуси

83 года назад, в ночь на 22 июня, гитлеровские войска напали на Советский Союз. На белорусском направлении действовала самая мощная группировка агрессора – группа армий «Центр». Первой удар на себя приняла Брестская крепость, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Символично, что примерно в этот же день, только спустя 3 года, началось и полное освобождение Беларуси. 23 июня 1944-го дан старт операции «Багратион». Ее называют ключевым, поворотным событием на советско-германском фронте и одной из самых масштабных за всю историю человечества. В ходе стратегической наступательной операции «Багратион» наши войска разгромили группу армий «Центр», полностью очистили от врага Беларусь и вышли на границу СССР. Впереди было освобождение Европы. Наши корреспонденты расскажут об этих судьбоносных моментах в истории нашей страны. Кристина Протосовицкая встретила рассвет в Брестской крепости, которая еще помнит первые сражения. А Анна Корольчук расскажет, как проходила операция «Багратион».

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

22 июня – 79 мирных рассветов отделяет нас от одного – изменившего мир и жизни миллионов людей. В этот день в Брестской крепости погружают в эмоции 1941-го. О подвиге защитников узнают не сразу, а лишь спустя годы после Победы.

В 4 часа утра 22 июня немецкая артиллерия открыла массированный огонь по Брестской крепости. Били из почти всех орудий 12-го пехотного корпуса вермахта – тысячи снарядов и мин. С первых минут бойцы встанут в ружье. Защитники будут сражаться даже тогда, когда от количества выпущенного огня по Цитадели плавился кирпич. Одним словом, непокоренная. Штурмовые группы немцев не ожидали такого отпора, но все же крепость оказалась в осаде. 24 июня рукой капитана Зубачева будет написан приказ № 1 об обороне. Силы оказались не равны. Тяжелейшие очаги сопротивления – на Волынском и Кобринском укреплениях. А на Пограничном острове, скрытом от посторонних глаз, борьба шла врукопашную. Когда крепость не покорилась, немцы обрушили на нее свинцовый ливень артиллерии. А еще через неделю обороны – авиацию. Если Брест пал к 7 утра 22 июня, то сопротивление Цитадели продолжалось почти месяц. Стояли насмерть. Умирая, не сдавались защитники.

Каждый год во время митинга-реквиема крепость замирает в тишине, за которой большая боль и благодарность. От наследников Победы – алая россыпь цветов к Вечному огню. Кажется, что защитники Брестской крепости ведут бой за наше будущее и по сей день. Через память мы противостоим попыткам реабилитировать нацизм и выбираем свой путь. Мезенцев: пусть люди в Европе, кто занят сносом памятников, вслушаются в то, как тысячи сердец здесь бьются в одном ритме. Подробнее.

1418 дней ада на земле. Неужели и вправду можно подвергнуть снисхождению ради сиюминутной политической выгоды? Разве можно предать память о каждом третьем, кто уже никогда не станет частью семейного портрета. Крепость наших сердец – наше прошлое и будущее.

Кристина Протосовицкая:

На священной земле Цитадели еще в июне 1941-го начали добывать победу мужеством, стойкостью, несгибаемым духом. А в такие же жаркие июньские дни, только уже в 1944 году, началась белорусская наступательная операция «Багратион», образец военного искусства. Она предопределит исход Второй мировой – для нас Великой Отечественной войны. Передаю слово моей гомельской коллеге Анне Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

Наступательную операцию «Багратион» называют триумфом советского военного искусства. Она вошла в историю как крупнейшее поражение фашистских войск во Второй мировой войне, около 400 тысяч гитлеровцев были уничтожены или взяты в плен. И сделать это было крайне сложно. К весне 1944-го советская армия практически полностью освободила Украину и подошла к границе с Румынией. Однако территорию нашей республики противник укрепил с особой тщательностью.