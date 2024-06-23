Начало войны и «Багратион» – как это было? Вспоминаем о судьбоносных моментах в истории Беларуси
83 года назад, в ночь на 22 июня, гитлеровские войска напали на Советский Союз. На белорусском направлении действовала самая мощная группировка агрессора – группа армий «Центр». Первой удар на себя приняла Брестская крепость, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Символично, что примерно в этот же день, только спустя 3 года, началось и полное освобождение Беларуси. 23 июня 1944-го дан старт операции «Багратион». Ее называют ключевым, поворотным событием на советско-германском фронте и одной из самых масштабных за всю историю человечества. В ходе стратегической наступательной операции «Багратион» наши войска разгромили группу армий «Центр», полностью очистили от врага Беларусь и вышли на границу СССР. Впереди было освобождение Европы.
Наши корреспонденты расскажут об этих судьбоносных моментах в истории нашей страны. Кристина Протосовицкая встретила рассвет в Брестской крепости, которая еще помнит первые сражения. А Анна Корольчук расскажет, как проходила операция «Багратион».
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
22 июня – 79 мирных рассветов отделяет нас от одного – изменившего мир и жизни миллионов людей. В этот день в Брестской крепости погружают в эмоции 1941-го. О подвиге защитников узнают не сразу, а лишь спустя годы после Победы.
В 4 часа утра 22 июня немецкая артиллерия открыла массированный огонь по Брестской крепости. Били из почти всех орудий 12-го пехотного корпуса вермахта – тысячи снарядов и мин. С первых минут бойцы встанут в ружье. Защитники будут сражаться даже тогда, когда от количества выпущенного огня по Цитадели плавился кирпич. Одним словом, непокоренная.
Штурмовые группы немцев не ожидали такого отпора, но все же крепость оказалась в осаде. 24 июня рукой капитана Зубачева будет написан приказ № 1 об обороне. Силы оказались не равны. Тяжелейшие очаги сопротивления – на Волынском и Кобринском укреплениях. А на Пограничном острове, скрытом от посторонних глаз, борьба шла врукопашную. Когда крепость не покорилась, немцы обрушили на нее свинцовый ливень артиллерии. А еще через неделю обороны – авиацию. Если Брест пал к 7 утра 22 июня, то сопротивление Цитадели продолжалось почти месяц. Стояли насмерть. Умирая, не сдавались защитники.
Каждый год во время митинга-реквиема крепость замирает в тишине, за которой большая боль и благодарность. От наследников Победы – алая россыпь цветов к Вечному огню. Кажется, что защитники Брестской крепости ведут бой за наше будущее и по сей день. Через память мы противостоим попыткам реабилитировать нацизм и выбираем свой путь.
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Кристина Протосовицкая:
На священной земле Цитадели еще в июне 1941-го начали добывать победу мужеством, стойкостью, несгибаемым духом. А в такие же жаркие июньские дни, только уже в 1944 году, началась белорусская наступательная операция «Багратион», образец военного искусства. Она предопределит исход Второй мировой – для нас Великой Отечественной войны. Передаю слово моей гомельской коллеге Анне Корольчук.
Анна Корольчук, корреспондент:
Наступательную операцию «Багратион» называют триумфом советского военного искусства. Она вошла в историю как крупнейшее поражение фашистских войск во Второй мировой войне, около 400 тысяч гитлеровцев были уничтожены или взяты в плен. И сделать это было крайне сложно. К весне 1944-го советская армия практически полностью освободила Украину и подошла к границе с Румынией. Однако территорию нашей республики противник укрепил с особой тщательностью.
В освобождении Беларуси участвовали войска четырех фронтов. Секретную операцию пришлось начать на несколько дней раньше намеченного срока, чтобы поддержать партизан, против которых действовали карательные подразделения гитлеровцев. 22 июня (в третью годовщину нападения на СССР) советские войска провели разведку боем, а уже 23-го числа Красная армия перешла в наступление.
Как проходила стратегическая наступательная операция «Багратион», смотрите в видео.