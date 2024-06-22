Свыше 40 тысяч человек собрали митинг-реквием и военно-историческая реконструкция в Бресте

Рассвет, изменивший мир! Земля Брестской крепости содрогнулась от взрывов, когда стрелки часов будильника, который найдут уже после войны, остановились за несколько минут до 4 часов утра. 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. Так началась самая кровопролитная война XX века, которая станет для нас Великой Отечественной, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2024 году легендарная Цитадель собрала свыше 40 тысяч жителей и гостей Бреста на памятный митинг-реквием и военно-историческую реконструкцию обороны. В эту самую короткую июньскую ночь в году в городе никогда не спят.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

Здесь, на героической земле Брестской крепости, еще раз осознали масштаб того подвига, тех жертв и страданий, которые перенес советский народ. И пусть те люди в Европе, кто занят сносом наших памятников, стиранием нашей истории, призывами в наш адрес не говорить больше о войне, вслушаются в то, как сегодня здесь тысячи сердец бьются в одном ритме.