Прямой эфир

Свыше 40 тысяч человек собрали митинг-реквием и военно-историческая реконструкция в Бресте

22 июня 2024 10:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Рассвет, изменивший мир! Земля Брестской крепости содрогнулась от взрывов, когда стрелки часов будильника, который найдут уже после войны, остановились за несколько минут до 4 часов утра. 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. Так началась самая кровопролитная война XX века, которая станет для нас Великой Отечественной, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свыше 40 тысяч человек собрали митинг-реквием и военно-историческая реконструкция в Бресте-1

В 2024 году легендарная Цитадель собрала свыше 40 тысяч жителей и гостей Бреста на памятный митинг-реквием и военно-историческую реконструкцию обороны. В эту самую короткую июньскую ночь в году в городе никогда не спят.

Свыше 40 тысяч человек собрали митинг-реквием и военно-историческая реконструкция в Бресте-4

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:
Здесь, на героической земле Брестской крепости, еще раз осознали масштаб того подвига, тех жертв и страданий, которые перенес советский народ. И пусть те люди в Европе, кто занят сносом наших памятников, стиранием нашей истории, призывами в наш адрес не говорить больше о войне, вслушаются в то, как сегодня здесь тысячи сердец бьются в одном ритме.

Свыше 40 тысяч человек собрали митинг-реквием и военно-историческая реконструкция в Бресте-7

Алая россыпь цветов у Вечного огня от благодарных потомков, которые встретили этот рассвет в Брестской крепости. В исторически точном месте и времени прошла реконструкция эпизода обороны цитадели. В исполнении полутысячи реконструкторов из Беларуси, России, Литвы, Латвии, Эстонии. Для погружения в атмосферу первых дней войны использовали раритетные машины, мотоциклы, винтовки, снаряды, детально продумывали образы – элементы формы и обмундирования. В этом году кульминацией реконструкции стало обращение участников к молодому поколению с призывом всегда помнить.

Рассвет, изменивший мир! У Брестской крепости прошел митинг-реквием в память о жертвах ВОВ.

# Великая Отечественная война # общество # Дмитрий Мезенцев

Другие новости рубрики

Все новости
Вольфович: «Мы гордимся своими дедами и прадедами, которые воевали и отдали свои жизни за нашу свободу»
22 июня 2024 10:37

Вольфович: «Мы гордимся своими дедами и прадедами, которые воевали и отдали свои жизни за нашу свободу»

Панихиду по жертвам Великой Отечественной провели в костёле Пресвятой Девы Марии в Минске
22 июня 2024 10:35

Панихиду по жертвам Великой Отечественной провели в костёле Пресвятой Девы Марии в Минске

Всебелорусская минута молчания пройдёт 22 июня в 12.00
22 июня 2024 08:22

Всебелорусская минута молчания пройдёт 22 июня в 12.00