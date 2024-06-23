Белорусский бронетранспортер V2 представили на выставке «Национальная безопасность – 2024»
Национальная безопасность – то, о чем говорят часто и как всегда остро. А на неделе эти вопросы обсуждали еще и в рамках профильной международной выставки. Сегодня эта площадка больше, чем шоурум. Это сугубо профессиональный форум, который, в первую очередь, работает на основе анализа ситуации. Поэтому и опыт конфликта в Украине проходит красной нитью в большинстве разработок, представленных на выставке, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Безопасность и живучесть личного состава – главный запрос участников, на который наш производитель готов отвечать. Звездой форума стал белорусский бронетранспортер V2, уже успешно прошедший испытания. Смесь классического БМП и БТР, но с увеличенным запасом хода и степенью защиты. Пересмотрели и вооружение, и снаряжение на борту. Теперь – только отечественное, например, прицелы с дальностью распознавания до 10 километров. Специалисты заверяют – идеальная машина как для городских баталий, так и для боев в пустыне.
Александр Свистунов, ведущий инженер-конструктор Минского завода колесных тягачей:
Учитывая, скажем так, нынешнюю внешнеполитическую ситуацию, образец очень востребован. Является все-таки новым, более защищенным, так как данный образец, класс бронирования лобовой БР-5, но нами разработано уже дополнительное бронирование с классом БР-6, что позволяет защищаться от пуль калибром 12,7 сантиметра.