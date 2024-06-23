Прямой эфир

Белорусский бронетранспортер V2 представили на выставке «Национальная безопасность – 2024»

23 июня 2024 18:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Национальная безопасность – то, о чем говорят часто и как всегда остро. А на неделе эти вопросы обсуждали еще и в рамках профильной международной выставки. Сегодня эта площадка больше, чем шоурум. Это сугубо профессиональный форум, который, в первую очередь, работает на основе анализа ситуации. Поэтому и опыт конфликта в Украине проходит красной нитью в большинстве разработок, представленных на выставке, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Белорусский бронетранспортер V2 представили на выставке «Национальная безопасность – 2024»-1

Безопасность и живучесть личного состава – главный запрос участников, на который наш производитель готов отвечать. Звездой форума стал белорусский бронетранспортер V2, уже успешно прошедший испытания. Смесь классического БМП и БТР, но с увеличенным запасом хода и степенью защиты. Пересмотрели и вооружение, и снаряжение на борту. Теперь – только отечественное, например, прицелы с дальностью распознавания до 10 километров. Специалисты заверяют – идеальная машина как для городских баталий, так и для боев в пустыне.

Белорусский бронетранспортер V2 представили на выставке «Национальная безопасность – 2024»-4

Александр Свистунов, ведущий инженер-конструктор Минского завода колесных тягачей:
Учитывая, скажем так, нынешнюю внешнеполитическую ситуацию, образец очень востребован. Является все-таки новым, более защищенным, так как данный образец, класс бронирования лобовой БР-5, но нами разработано уже дополнительное бронирование с классом БР-6, что позволяет защищаться от пуль калибром 12,7 сантиметра.

# Выставка # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Рекеда: Запад освободил ниши для предприятий – наша экономика эти ниши и заполнила
23 июня 2024 17:33

Рекеда: Запад освободил ниши для предприятий – наша экономика эти ниши и заполнила

Виктор Хренин: почему мы должны отказываться от парада – без армии не было бы Победы и независимости
23 июня 2024 17:03

Виктор Хренин: почему мы должны отказываться от парада – без армии не было бы Победы и независимости

Хренин: России не нужно поставлять в Беларусь оружие для выполнения своих задач
23 июня 2024 17:00

Хренин: России не нужно поставлять в Беларусь оружие для выполнения своих задач